Fenómeno therian
María del Monte, sobre el fenómeno 'therian': "¿Cómo estaremos tratándonos para que queramos que nos traten como a animales?"
Cada vez más jóvenes se identifican como 'therians', personas que se identifican más como animales que como seres humanos. Una realidad que preocupa especialmente a nuestra colaboradora, María del Monte.
El fenómeno 'therian' llega a España y cada vez son más los jóvenes que se identifican con un animal. Estos se visten, actúan y se relacionan como caballos, perros o zorros, algo que a muchas personas les cuesta entender.
María del Monte se ha pronunciado en nuestro programa acerca del fenómeno que está arrasando en redes. La artista sostiene que el problema de los 'therian' viene de una falta de autoestima y cariño generalizado que provoca que queramos despersonalizarnos.
"¿Cómo estaremos tratándonos a nosotros mismos para que queramos que nos traten a animales?", pregunta María del Monte, "me preocupa mucho esta situación".
Pese a todo, sostiene que, si este fenómeno ha llegado para quedarse, la sociedad tendrá que adaptarse y aceptar que cada uno viva como quiera. Y tú, ¿qué opinas? ¡Cuéntanoslo!
