Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Fenómeno therian

María del Monte, sobre el fenómeno 'therian': "¿Cómo estaremos tratándonos para que queramos que nos traten como a animales?"

Cada vez más jóvenes se identifican como 'therians', personas que se identifican más como animales que como seres humanos. Una realidad que preocupa especialmente a nuestra colaboradora, María del Monte.

María del Monte

Publicidad

El fenómeno 'therian' llega a España y cada vez son más los jóvenes que se identifican con un animal. Estos se visten, actúan y se relacionan como caballos, perros o zorros, algo que a muchas personas les cuesta entender.

Therian

María del Monte se ha pronunciado en nuestro programa acerca del fenómeno que está arrasando en redes. La artista sostiene que el problema de los 'therian' viene de una falta de autoestima y cariño generalizado que provoca que queramos despersonalizarnos.

"¿Cómo estaremos tratándonos a nosotros mismos para que queramos que nos traten a animales?", pregunta María del Monte, "me preocupa mucho esta situación".

Pese a todo, sostiene que, si este fenómeno ha llegado para quedarse, la sociedad tendrá que adaptarse y aceptar que cada uno viva como quiera. Y tú, ¿qué opinas? ¡Cuéntanoslo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Lenguado con espinacas

Lenguado con espinacas: una receta de Arguiñano sencilla, ligera y enriquecida para cuidar tu cuerpo

Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

Ensaladilla de patata, jamón cocido y pepinillos con picos, de Arguiñano: "Esto lo hago yo en casa cuando viene la familia"

Con trabajo y en las colas del hambre

Cuando el sueldo se acaba el día 20: lo que "no me puedo permitir a pesar de tener trabajo"

Antonio Maíllo
Entrevista

Antonio Maíllo (IU), sobre la nueva unión de partidos de izquierdas: "Es un camino irreversible"

Supervivientes de la guerra.
Guerra Ucrania

Natasha Ivzhenko, 4 años después del inicio de la guerra en Ucrania: "Los niños duermen en el baño por miedo a las explosiones"

“¿Estáis locos o qué?”: El Desafío pone a Daniel Illescas un reto extremo
El viernes a las 22:00

“¿Estáis locos o qué?”: El Desafío pone a Daniel Illescas un reto extremo

El influencer se va a enfrentar a la prueba del columpio, pero en esta ocasión han añadido fuego a su reto. No te pierdas una de las pruebas más extremas del programa, el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Abascal opina sobre Isabel Díaz Ayuso.
SANTIAGO ABASCAL

Así ha sido el divertido momento de Abascal en Espejo Público en el que compara a Ayuso, Pedro Sánchez y otros políticos con algunos animales

De la hiena al camaleón, pasando por el cuco y el gato. Santiago Abascal juega en directo y convierte Espejo Público en un particular “zoológico” político. Sus comparaciones no han dejado indiferente a ningún político español.

María del Monte

María del Monte, sobre el fenómeno 'therian': "¿Cómo estaremos tratándonos para que queramos que nos traten como a animales?"

Cándido Méndez

Cándido Méndez, tras la desclasificación de documentos del 23F: "Yo no debería estar aquí"

Abascal en Espejo Público.

Santiago Abascal: "En las elecciones de Aragón y Extremadura no querían Vox y les han dado el doble de Vox"

Publicidad