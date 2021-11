La nueva declaración de Miguel Carcaño sobre lo que ocurrió la noche del 24 de enero de 2009 supone "una pequeña esperanza" para la familia de Marta del Castillo. Antonio del Castillo, padre de Marta, reconoce que no quieren darle demasiada importancia ya que después "las cosas cambian rápidamente".

Apunta que esta nueva declaración se produce gracias a su insistencia ante el juez. Recuerda que cuando se celebró el juicio el juez ya pidió que se investigara a los implicados por mentir pero no se hizo nada. Ahora la abogada Inmaculada Torres ha conseguido que entre a trámite la querella por falso testimonio del cuco, el menor implicado en el caso.

Antonio cree que la declaración más creíble de Miguel Carcaño es la última que dio. Fue Miguel quien les habló de la hipoteca y le mandó un documento firmado por él. "Esos papeles corroboran lo que él estaba diciendo", sostiene.

Recuerda Nacho Abad que la última versión es que Marta y Miguel llegan a la casa donde se produce la muerte de Marta. La joven se queda en la segunda habitación a mano derecha, que es la de su amigo, y Carcaño va a ver a su hermano Francisco Javier Delgado. Los hermanos discuten ya que Carcaño no está pagando la hipoteca que han solicitado. Se ha gastado el dinero en otros artículos como una cámara de fotos y una videoconsola. Esa hipoteca se concedió después de que ellos presentaran un contrato de trabajo y una vida laboral falsa, según reconoció Carcaño.

Miguel sale corriendo para evitar los golpes de su hermano, Marta del Castillo sale a defender a su amigo y ahí fallece porque "según su palabra Francisco Javier la mata", explica Nacho Abad.

Actualmente se intenta averiguar dónde estaba cada uno esa noche por el posicionamiento del teléfono móvil de esa noche. Antonio del Castillo sabe que Carcaño ha mentido muchas veces. "Pero creo que debe saber dónde está el cuerpo de Marta", afirma.

El padre de Marta del Castillo considera que Carcaño ha intentado siempre encubrir a otra persona y con el tiempo todos los elementos han apuntado a su hermano. "Esto para nosotros es no poder pasar página, estar siempre pensando en una noticia nueva, en una declaración nueva. Es una herida que no se puede cerrar y siempre la tendremos abierta hasta que no aparezca el cuerpo de Marta".