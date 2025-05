Anónimo García, el creador del “Tour La Manada”, y los límites de la libertad de expresión: "La dignidad de la víctima, no se ha tenido en cuenta”

En 2018, el caso de La Manada sacudía a España y ocupaba todas las portadas de los medios. La sentencia por abuso sexual, y no por violación, generó un estallido de indignación social con manifestaciones multitudinarias bajo el lema “No es abuso, es violación”. En ese contexto, Anónimo García, activista y miembro de un colectivo de comunicación ya inactivo, creó la polémica página web “Tour La Manada”, una sátira que recreaba -de forma irónica y con información ya publicada por los medios- los movimientos de los agresores la noche del suceso.

La web abría con una introducción que rozaba el humor negro: "Entre el alcohol y el desenfreno, cinco varones con peinados a la última moda se encuentran a una joven en la céntrica Plaza del Castillo. Apenas 20 minutos después entraban con ella a un portal a 300 metros de distancia y la agredieron sexualmente...".

'¡Descúbrelo todo en este tour!'

Lo que pretendía ser una crítica al sensacionalismo mediático, se convirtió rápidamente en el centro de una nueva controversia. A Anónimo García se le acusó de degradar a la víctima, mofarse del caso y lucrarse con el dolor ajeno. La justicia lo condenó a 18 meses de cárcel y a pagar 15.000 euros en concepto de indemnización. No llegó a pisar la prisión, pero lo perdió todo: su empleo en Greenpeace, sus amistades, su estabilidad económicay emocional. Ahora, seis años después, el TC ha anulado la condena. El tribunal entiende que la intención del activista no fue humillar, sino ejercer su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Constitución.

En Más Espejo, García ha comparecido junto al escritor y periodista Juan Soto Ivars, autor del libro 'Nadie se va a reír', que explica la historia de Anónimo y la del grupo de artistas al que éste pertenecía, poniendo a prueba "los dogmas y la autocomplacencia en la que vive la sociedad". Anónimo, visiblemente emocionado, ha agradecido que se contara la verdad en el programa: “Estoy contento de haber luchado por lo que creo que es verdad”. Su testimonio ha sido demoledor: “Esto fue un cáncer que fue poco a poco invadiendo todos los aspectos de mi vida. Me sentía culpable”

Soto Ivars, por su parte, ha explicado que la web era una trampa muy bien construida para poner en evidencia el absurdo del enfoque mediático sobre el caso. Como ellos mismos afirman, era una crítica a cómo los medios convertían una "desgracia en producto". Ambos autores han remarcado la éticamente incorrecta 'estrategia' de los medios al ocultar el desmentido de la página web, con el que Anónimo dejaba claro la intención de la sátira: "Nadie se enteró de que era una parodia”.

En medio del debate, Miquel Valls le ha reprochado a García haber jugado al límite. Anónimo ha respondido con franqueza: “Lo hice con respeto. Lo que pasa es que soy un cualquiera, no tengo ningún tipo de poder. Como se supone que hay un fin humorístico en lo que yo hice, es menor importante que una supuesta información".

La abogada de la víctima, tajante ante la presencia de Anónimo en el programa

Teresa Hermida, la abogada de la víctima, ha respondido de forma radical al ver en plató a Anónimo García: “No necesito explicaciones de este señor. Lo que pasó es que nadie le creyó”. Hermida ha confirmado que recurrirá la decisión del Constitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos e incluso al Comité de Naciones Unidas. Considera que esta decisión vulnera la dignidad de su representada: “Lo que no entiendo es que la libertad de expresión no tenga límites, y parece ser que uno de esos límites, ladignidad de la víctima, no se ha tenido en cuenta”.

Anónimo ha respondido acusando a la abogada de emplear falacias: “Tú le has preguntado una cosa y ella ha respondido otra”.

El debate sigue abierto: ¿hasta dónde puede llegar la libertad de expresión cuando toca temas tan delicados?

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.