El Hormiguero recibirá a Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler

Pablo Motos ha desvelado quiénes serán las siguientes celebridades que animarán cada noche en el programa la próxima semana.

El Hormiguero sigue sorprendiendo cada semana con sus invitados. Esta vez, Pablo Motos ha desvelado que tendrá el placer de entrevistar a Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco y Dan Brown. Además, también contará con la presencia de Isabel Preysler, que se unirá a la tertulia del jueves.

Lunes: Salva Reina y Alejo Sauras

Arrancamos la semana con la visita de los actores Salva Reina y Alejo Sauras. Nos van a hablar de su participación en la serie Atasco, cuya tercera temporada se estrena en Prime Video el próximo 22 de diciembre. Con un reparto estelar de más de veinticinco actores, esta nueva entrega se sumerge en un atasco navideño donde ocurren aventuras sorprendentes, cómicas y emotivas sobre el asfalto.

Martes: Edurne

Viene a vernos la cantante Edurne para presentarnos su primer disco navideño, Navidad junto a ti, que acaba de publicarse. Se trata de una mezcla de clásicos navideños y canciones originales con el brillo y la emoción de su voz.

Miércoles: Manuel Carrasco

Recibimos a otro de nuestros grandes artistas, al cantante Manuel Carrasco. Con él vamos a recordar la espectacular gira que ha llevado a cabo en los últimos meses para presentar su último disco Pueblo Salvaje II. Carrasco nos va a dar alguna pincelada de todo lo que tiene previsto para el año próximo.

Jueves: Dan Brown e Isabel Preysler

Nos viene a ver de nuevo el escritor estadounidense Dan Brown quien triunfa a nivel internacional con su nueva novela El último secreto. Se trata de la nueva aventura de su mítico personaje, el profesor Robert Langdon. Además, ese día se unirá a nuestra tertulia de los jueves Isabel Preysler.

El Hormiguero recibirá a Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler
¡Bienvenidos!

El Hormiguero recibirá a Salva Reina, Alejo Sauras, Edurne, Manuel Carrasco, Dan Brown e Isabel Preysler

