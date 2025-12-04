Antena 3 LogoAntena3
"Pensé que moría": así recuerda Óscar Casas el impactante accidente que sufrió en Bali

El actor ha contado en forma de anécdota cómo una moto le atropelló y que, pese al impacto del momento, la experiencia terminó con un masaje y un final feliz.

Alberto Mendo
Qué mejor broche para la semana de El Hormiguero que la nueva visita de Óscar Casas, uno de los actores jóvenes más reconocidos de nuestra ficción. El invitado ha charlado con Pablo Motos sobre 'Me has robado el corazón', su nueva película, y ha terminado reconociendo que él ha llegado a cometer un delito: "He robado por amor".

La confesión de Óscar Casas en El Hormiguero: "He robado por amor"

Durante la entrevista, el invitado ha contado una experiencia que le ocurrió en Bali: le atropelló una moto. Los tailandeses aseguraron que voló seis metros. "Muy heavy, pensé que moría", ha confesado.

Óscar ha contado cómo lo vivió: "Ni siquiera pude ver la moto, iba sin luces y crucé la calle". También ha recordado cómo, en el aire, pensó sobre su muerte: "No me toca". Los sorprendente es que el motorista acabó peor parado que él. De hecho, un tailandés se acercó a hacerle una especie de masaje y todo tuvo un final feliz. ¡Dale al play!

