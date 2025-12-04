La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra: ¡pleno en el ¿Dónde Están?!

Roberto Leal tiene muy clara la nota que Alain Hernández se merece en este programa de Pasapalabra: ¡un 10! La guinda que ha puesto el actor ha sido un espectacular pleno en el ¿Dónde Están?, pero no ha sido su única aportación para Manu en esta tarde. Antes, había ganado en La Pista y, además, sorprendiendo con el flow que tiene como bailarín.

En el ¿Dónde Están?, Rosa ha comenzado haciendo los deberes con un panel dedicado a las canciones de Luz Casal. Después, le ha llegado el turno al equipo naranja con un homenaje a Ana Torroja. Tampoco ha podido salir mejor, aunque el protagonista en este caso no ha sido Manu, sino Alain. En su segundo turno, ha ido hilando números hasta completar el panel entero.

Entre la tensión y la alegría, el actor ha saltado de la silla para celebrarlo. “¡Dame el libro!”, reivindicaba. Roberto le ha respondido que lo que se merece es “la enciclopedia entera”. Lorena Gómez incluso le ha visto preparado para intercambiar su puesto con Manu. ¡Revívelo en el vídeo!