El Rosco | 4 de diciembre

Manu aprovecha la bandera blanca de Rosa para ir a por el bote: ¡a dos de completar El Rosco!

El concursante madrileño, ya sabiéndose ganador del duelo, ha ido a por el tentador premio de 2.470.000 euros.

La victoria con la que Alain Hernández se supera en Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Los matices son fundamentales en una prueba que requiere tanta precisión en las respuestas como El Rosco de Pasapalabra. Este duelo entre Manu y Rosa ha empezado a decantarse precisamente a raíz de uno de esos fallos minuciosos. Ha sido el momento de mayor tensión en una tarde llena de momentazos, de la imitación de Dinio que ha hecho el tenor José Manuel Zapataal flow de Alain Hernández con unos pasos de baile con los que ha desatado pasiones en La Pista.

Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

Por sólo seis segundos de diferencia, Manu ha comenzado la prueba de forma serena. En cambio, Rosa ha optado por su habitual velocidad a la prueba. De ahí que haya llegado a verse un 18-7 a su favor. La coruñesa estaba a punto de completar la primera vuelta, y lo ha hecho con 20 aciertos, pero en ese mismo turno ha llegado su tropiezo. La diferencia entre ‘forajido’ y ‘fugitivo’ ha empezado a ponerle El Rosco cuesta arriba.

Ha sido el punto de inflexión en el duelo, porque Manu ha empezado a recortar distancias. Incluso la ha superado al llegar a 21 aciertos. Rosa ha conseguido empatar después, pero, obligada a arriesgar, ha vuelto a fallar y ya ha sacado la bandera blanca. La decisión ha brindado a Manu la ocasión para ir a por el bote de 2.470.000 euros y lo ha rozado al verse a dos letras de la gesta. ¡Disfruta de este espectacular Rosco en el vídeo!

