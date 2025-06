La exdiputada socialista y reconocida feminista Ángeles Álvarez, sobre los militantes puteros: “Es inadmisible ser militante del PSOE y ser putero”

La exdiputada socialista y referente del feminismo en el PSOE, Ángeles Álvarez, ha sido entrevistada por Susanna Griso en Espejo Público. Ha hablado con dureza de los audios entre José Luis Ábalos y Koldo García, en los que ambos se reparten mujeres como si fueran mercancía. La conversación, revelada recientemente, ha generado una profunda indignación social y ha reabierto el debate sobre el compromiso real del partido con el feminismo. “Lo que me ha resultado satisfactorio es el asco y la repugnancia que ha generado escuchar estos audios en toda la sociedad e incluso al presidente Sánchez”, afirma Álvarez, que asegura no sentirse sorprendida por el contenido. “No me sorprende porque creo que el señor Ábalos ha demostrado a lo largo de estos últimos tiempos una incoherencia absoluta entre lo que decía y hacía”, añade.

"Es el momento de ser coherentes"

La socialista recuerda que, en el último congreso del PSOE celebrado en noviembre del año pasado, las feministas del partido ya exigieron la expulsión de los “militantes puteros”. Una propuesta que no fue aprobada, pero que ahora, a la luz de los acontecimientos, toma nuevo impulso. “A las feministas del PSOE nos viene muy bien recordarle al partido que iniciamos hace ya mucho tiempo la reclamación interna de que la prostitución tiene que tener en los estatutos un reflejo de que es inadmisible ser militante del PSOE y ser putero”, subraya Álvarez. “Quizás ha llegado el momento de ser coherentes, aprovechar el próximo Comité General del PSOE para corregir aquello que no se aprobó en el último Congreso y que haya una modificación estatutaria que permita expulsar a aquellos militantes que recurran a la demanda de servicios sexuales bajo precio”.

¿Sabía Sánchez lo que pasaba?

Sobre la posible implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Ángeles Álvarez se muestra prudente, pero también crítica. “De los casos concretos y específicos, no creo, no sé, pero es difícil no ser consciente cuando estás en campaña electoral de todo lo que ocurre. Era difícil no saberlo, otra cosa es que puede ser fácil no mirarlo”, asegura. Para Álvarez, la gravedad del asunto no solo reside en lo que se ha escuchado en los audios, sino también en “la desidia con la que el partido ha tratado este asunto”.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.