Ábalos señala que "Sánchez también hace comentarios machistas" mientras crece la tensión en el PSOE por el caso Salazar

El caso Salazar está generando fuertes tensiones internas en el PSOE por la inacción del partido. Fue en julio, hace cinco meses, cuando dos militantes del partido deunciaron en el buzón interno del partido a Paco Salazar, exmilitante socialista y persona de confianza del presidente del Gobierno. Esto se conoció cuando Salazar iba a ser el sucesor de Santos Cerdán como secretario de organización.

La tensión interna el PSOE por la inacción del partido crece en las últimas horas. De hecho, han reconocido que el caso se podría haber gestionado mejor y de manera más "diligente", a la vez que cita de nuevo a las responsables de Igualdad de la formación, aunque aún sin fecha concreta

El partido ha insistido en que se tomaron medidas cuando se tuvo conocimiento de los testimonios contra Paco Salazar, el mismo día en el que el partido celebró su Comité Federal para elegir una nueva Ejecutiva en la que el exdirigente iba a tener un puesto relevante como adjunto a la Secretaría de Organización.

Ábalos señala a Sánchez

En una entrevista a 'Okdiario' que dejó grabada antes de entrar en prisión, y como si hubiera intuido la actualidad, José Luis Ábalos dice que Pedro Sánchez también hace comentarios machistas. Más leña al fuego que ha provocado este 'me too' que vive Ferraz.

Preguntado sobre qué sintió al ver al presidente del Gobierno descalificarle sistemáticamente en el Senado, Ábalos señala que "aunque puede entender sus razones y su decepción", él "también" tiene "motivos para la decepción" y "hay que practicar de verdad la presunción de inocencia".

Por un lado, dice "están dando por ciertos unos audios que yo mismo no he reconocido y cuya autenticidad está en polémica". Por otro lado, alude a "la debilidad jurídida" en la que le colocan". Además, alude que "parece que lo que más afecta es la cuestión de machismo o no machismo y no tanto que puedas haber hecho otras cosas

"Nadie está excluido, ni el propio presidente"

Aquí es donde hace alusión a Pedro Sánchez: "Yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas, claro que sí. Nadie está excluido, ni el propio presidente, de esos comentarios. Nadie. En fin, no me gustó". Considera "que hay muchas otras formas. Pero, sobre todo, la función pública, la representación política y pública, es siempre pedagógica. Al final, la gente hace lo que ve y, si aquellos que tienen mayor responsabilidad se permiten licencias, ¿qué no se van a permitir el resto, no? Hay que ser más prudente, basta simplemente con decir que respetan la presunción de inocencia, que hay un proceso judicial y que ya se aclarará".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.