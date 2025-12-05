Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Caso Salazar

Ábalos señala que "Sánchez también hace comentarios machistas" mientras crece la tensión en el PSOE por el caso Salazar

En una entrevista en 'Okdiario', el exministro señala que "nadie está excluido, ni el propio presidente, de esos comentarios".

Entrevista Ábalos 'Okdiario'

Ábalos señala que "Sánchez también hace comentarios machistas" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El caso Salazar está generando fuertes tensiones internas en el PSOE por la inacción del partido. Fue en julio, hace cinco meses, cuando dos militantes del partido deunciaron en el buzón interno del partido a Paco Salazar, exmilitante socialista y persona de confianza del presidente del Gobierno. Esto se conoció cuando Salazar iba a ser el sucesor de Santos Cerdán como secretario de organización.

La tensión interna el PSOE por la inacción del partido crece en las últimas horas. De hecho, han reconocido que el caso se podría haber gestionado mejor y de manera más "diligente", a la vez que cita de nuevo a las responsables de Igualdad de la formación, aunque aún sin fecha concreta

El partido ha insistido en que se tomaron medidas cuando se tuvo conocimiento de los testimonios contra Paco Salazar, el mismo día en el que el partido celebró su Comité Federal para elegir una nueva Ejecutiva en la que el exdirigente iba a tener un puesto relevante como adjunto a la Secretaría de Organización.

Ábalos señala a Sánchez

En una entrevista a 'Okdiario' que dejó grabada antes de entrar en prisión, y como si hubiera intuido la actualidad, José Luis Ábalos dice que Pedro Sánchez también hace comentarios machistas. Más leña al fuego que ha provocado este 'me too' que vive Ferraz.

Preguntado sobre qué sintió al ver al presidente del Gobierno descalificarle sistemáticamente en el Senado, Ábalos señala que "aunque puede entender sus razones y su decepción", él "también" tiene "motivos para la decepción" y "hay que practicar de verdad la presunción de inocencia".

Por un lado, dice "están dando por ciertos unos audios que yo mismo no he reconocido y cuya autenticidad está en polémica". Por otro lado, alude a "la debilidad jurídida" en la que le colocan". Además, alude que "parece que lo que más afecta es la cuestión de machismo o no machismo y no tanto que puedas haber hecho otras cosas

"Nadie está excluido, ni el propio presidente"

Ábalos

Aquí es donde hace alusión a Pedro Sánchez: "Yo también podría hablar de muchas personas que han hecho comentarios machistas, claro que sí. Nadie está excluido, ni el propio presidente, de esos comentarios. Nadie. En fin, no me gustó". Considera "que hay muchas otras formas. Pero, sobre todo, la función pública, la representación política y pública, es siempre pedagógica. Al final, la gente hace lo que ve y, si aquellos que tienen mayor responsabilidad se permiten licencias, ¿qué no se van a permitir el resto, no? Hay que ser más prudente, basta simplemente con decir que respetan la presunción de inocencia, que hay un proceso judicial y que ya se aclarará".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La Fiscalía abre diligencias contra el secretario general del PSOE de Torremolinos tras una denuncia por presunto acoso sexual

Una militante del PSOE de Málaga denuncia por presunto acoso sexual al secretario general del partido en Torremolinos

Publicidad

España

Entrevista Ábalos 'Okdiario'

Ábalos señala que "Sánchez también hace comentarios machistas" mientras crece la tensión en el PSOE por el caso Salazar

Paco Salazar

Crece el malestar dentro del PSOE por las denuncias contra Francisco Salazar que fueron ignoradas

A la izquierda, Feijóo junto a María Guardiola y a la derecha, Pedro Sánchez junto al candidato Miguel Ángel Gallardo

Sánchez y Feijóo arropan a Gallardo y Guardiola en el arranque de campaña en Extremadura

José Luis Ábalos
Tribunal Supremo

Los motivos de Ábalos para pedir su libertad y qué pasaría con su sueldo de 5.254 euros si sigue en prisión

El hermano de Koldo García, Joseba García, comparece en la comisión de investigación sobre el caso Koldo
Caso Koldo

Anticorrupción alerta al juez que el hermano de Koldo García tiene un móvil con "información relevante"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados
Ley Congreso

La ley de multirreincidencia de Junts avanza en el Congreso con el apoyo de PSOE y el PP

El PSOE trata de buscar una reconciliación con Junts tras reconocer sus "incumplimientos" con Puigdemont.

A la izquierda, 'Reconciliación', las memorias del rey emérito. A la derecha, foto de archivo de Urdangarin
Rey Emérito

El rey emérito carga contra Iñaki Urdangarin en sus memorias: "Firmaba sin pestañear todos los papeles que su socio le pedía"

El entonces yerno del rey Juan Carlos I, el exjugador de balonmano, Iñaki Urdangarin, fue condenado por el 'caso Nóos' a cinco años y diez meses de cárcel.

Francisco Martín, delegado del Gobierno de Madrid

La Audiencia de Madrid rechaza que el juez Peinado investigue al delegado del Gobierno en Madrid por el caso Begoña

Paco Salazar

El PSOE reconoce que podría haber sido más "diligente" con las denuncias contra Paco Salazar y convoca otra reunión

Una militante del PSOE de Málaga denuncia por presunto acoso sexual al secretario general del partido en Torremolinos

La Fiscalía abre diligencias contra el secretario general del PSOE de Torremolinos tras una denuncia por presunto acoso sexual

Publicidad