Andrea, expareja de Ábalos, rompe a llorar en directo en Espejo Público al hablar sobre las ofertas del PSOE al exministro: "Este Gobierno no ha sido contundente con nada, ha sido cómplice"

Andrea ha sido las más estable de entre todas las últimas parejas conocidas del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Su relación se habría alargado durante cuatro años.

"Santos viene de parte de Moncloa"

Ahora la mujer afirma que estaba presente en casas de Ábalos durante una visita del ya exsecretario de organización, Santos Cerdán, que le sucedió en el puesto y también lo ha dejado en relación a supuesta corrupción. Según ella lo hacía como representante "de Moncloa". El encuentro habría tenido lugar inmediatamente después a que el PSOE pidiera a Ábalos su acta de diputado cuando le alcanzó el escándalo del 'caso Koldo'.

No solo eso, Andrea afirma que incluso llegó a grabar la conversación que se quedó escuchando junto a la puerta de la estancia en la que se produjo.

Las respuesta de la joven en la entrevista que ha concedido en exclusiva a Espejo Pública son de una relevancia considerable. Andrea asegura que Cérdán puso sobre la mesa que el PSOE asumiría los gastos de su defensa legal, también le ofreció varios contratos en empresas que tendrían relación con Pepe Blanco, antecesor en el cargo que años después ocuparon Ábalos y Cerdán. También le garantizaba su participación en tertulias televisivas, así como escribir una columna en algún periódico. Textualmente: "Le ofrecieron asumir el coste de su defensa, le ofrecieron tres contratos en empresas consultoras vinculadas a Pepe Blanco. Le ofrecieron escribir algo de una columna y presencia en tertulias. Este Gobierno no ha sido contundente con nada, ha sido cómplice".

"No he sido yo"

Entraba en directo en el programa con la voluntad de aclara que la filtración no parte de ella y no quiere que sed interprete así: "No he sido yo quien filtra los audios (...) No se me ocurriría en la vida".

De todas formas afirmaba que "se está trabajando en recuperar ese audio" grabado con el teléfono móvil asignado por el Congreso de los Diputados a José Luis Ábalos. El motivo por el que el exministro le habría asignado a ella esa tarea es sorprendente: "No sabe ni abrir una página de Word".

Brotan las lágrimas

La joven comenzaba a hablar con dificultades, aparentemente afectada emocionalmente por la ruptura sentimental con Ábalos, después de haber compartido con él cuatro años de relación. Lloraba y se abría con Susanna Griso sobre ello.

Se recomponía la joven y poco después afirmaba que, pese a ser cesado Ábalos en julio de 2021 de sus responsabilidades como ministro de Transportes, pocos meses después, en octubre, le llegó el ofrecimiento de ocupar el puesto de embajador en un país de Sudamérica.

