Peritos analizan los audios en los que Cerdán y Ábalos niegan reconocerse: "Para la opinión pública puede colar, para un perito no"

Tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos han asegurado que no se reconocen en las grabaciones de los audios de la UCO. Según afirman, la voz que se escucha en esas grabaciones no es la suya. No obstante, hoy en día existen expertos que se encargan de analizar y verificar si un audio es real o no y en Antena 3 Noticias hemos hablado con varios de ellos.

Falsear un audio "es relativamente fácil", afirma Álvaro Medina, experto de la consultora Prodigioso Volcán, el resultado puede ser muy realista y que llegue a ser "indistinguible una voz real de una sintética". Los peritos de sonido son los encargados de probarlo; sin embargo, la tecnología no para de evolucionar y eso complica las cosas "cada vez es más difícil demostrar que algo no es real", asegura Sergio Álvarez Teleña, CEO de SciTheWorld.

Alejandro Ávila, perito acústico, asegura que, aunque una voz manipulada pueda pasar desapercibida para la mayoría, no es así para un experto. "Para la opinión pública puede colar, para un perito no". Porque los análisis son minuciosos y se comprueba cada detalle. "Para un perito judicial es muy importante coger esos audios de la fuente original. Analizamos los metadatos de ese documento. Vamos al archivo original, vemos qué software se ha utilizado, estudiamos fecha de grabación, compresión de audio, micrófono...", asegura.

Además, Ávila advierte sobre la alteración de los archivos cuando circulan por redes sociales o aplicaciones: "De WhatsApp a Facebook y luego medios, esos metadatos se van reescribiendo. Por eso es muy importante la cadena de custodia."

Así se detecta una voz manipulada

Los peritos acústicos utilizan técnicas como el análisis espectral para identificar alteraciones en los audios: "Nosotros hacemos análisis espectral. Determinamos patrones anómalos. Respiración artificial, compresión uniforme del audio, falta de microvariaciones humanas que lo hacen voz sintética."

Para confirmar la autenticidad, comparan la grabación sospechosa con una voz de referencia: "Cogemos la voz Koldo o Ábalos y la comparamos con la muestra dubitada."

La última palabra, del juez instructor

Más allá del debate público, será la justicia quien tenga que verificar la validez de los audios. El hecho de no reconocerse puede ser una estrategia judicial. El juez instructor tiene hasta un año para verificar que esos audios son correctos y el único que puede dar fe es un perito judicial."

