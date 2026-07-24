Erick conquista al público y Marco recibe el último pase de Ana Mena a la final de La Voz Kids

El equipo de Ana Mena ya tiene a sus dos finalistas. Después de una Semifinal marcada por el talento y la emoción, llegó el momento de conocer el veredicto. Como ya es tradición en esta fase, el público eligió al primer finalista y la coach tomó la decisión definitiva para completar su equipo.

La audiencia quiso premiar el recorrido de Erick, que volvió a emocionar sobre el escenario y consiguió el mayor apoyo del público. El talent, que llegó al equipo de Ana Mena tras ser robado en los Asaltos, completa así una historia de superación que le lleva directamente hasta la Gran Final de La Voz Kids.

Con una plaza todavía por decidir, Ana Mena anunció que Marco sería el segundo finalista de su equipo. La coach volvió a confiar en uno de los artistas más especiales de esta edición, premiando la sensibilidad y la capacidad de emocionar que ha demostrado en cada una de sus actuaciones. Erick y Marco serán, por tanto, los dos representantes del equipo Ana Mena en la gran final.

Equipo Ana Mena | antena3.com

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