El público elige a Evolett y Fonsi apuesta por Triana para la Gran Final de La Voz Kids

La Semifinal del equipo de Luis Fonsi llegó a su desenlace con una de las decisiones más complicadas de la edición. El coach fue el primero en enfrentarse a su elección y conocer a sus dos finalistas.

Después de las actuaciones de Triana, Dani y Evolett, solo dos de ellos podían conseguir el ansiado pase a la Gran Final de La Voz Kids.

La primera decisión estuvo en manos del público, que volvió a tener la última palabra y eligió a Evolett como la primera finalista del equipo. Su actuación conquistó al público presente en plató, que quiso premiar el talento y la evolución que ha demostrado durante toda la competición.

Con una plaza todavía por decidir, llegó el turno de Luis Fonsi. El coach puertorriqueño eligió a Triana para completar su equipo en la Gran Final, reconociendo el enorme nivel que ha mostrado desde que llegó al programa.

Equipo Fonsi | antena3.com

De este modo, Triana y Evolett serán las dos artistas que representarán al equipo Fonsi en la última gala de La Voz Kids.

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