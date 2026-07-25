Skabum hace historia en La Voz Kids como la primera banda en llegar a una Semifinal

Skabum sigue escribiendo su propia historia en La Voz Kids. La banda se convirtió en la primera en alcanzar una Semifinal en el programa y volvió a demostrar por qué ha llegado tan lejos con una enérgica versión de ‘Everybody’, de Backstreet Boys.

Desde que Antonio Orozco decidió robarlos durante los Asaltos, el grupo no ha dejado de crecer sobre el escenario. Su compenetración, la energía con la que afrontan cada actuación y la unión que transmiten volvieron a convertirse en las grandes protagonistas de una actuación que conquistó a coaches y asesores.

Edurne, que fue su coach antes del robo, no ocultó la ilusión que le hace ver hasta dónde han llegado: “¡Qué versión tan chula, qué talento tenéis!”, les dijo orgullosa tras la actuación.

Antonio Orozco también quiso destacar lo que hace especial a la banda: “Juntos sois mucho mejores y sois un ejemplo para todos”. ¡Vuelve a ver en el vídeo su increible actuación!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas