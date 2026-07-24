Marco vuelve a poner la piel de gallina a Ana Mena en la Semifinal de La Voz Kids

Hay artistas que no necesitan grandes voces para emocionar, y Marco ha vuelto a demostrar que es uno de ellos. El talent se enfrentó a la Semifinal de La Voz Kids interpretando ‘Cars Outside’, de James Arthur, en una actuación que volvió a conquistar a los coaches y al público.

Desde que comenzó la competición, Ana Mena ha destacado que Marco tiene algo difícil de explicar. En esta ocasión, el talent volvió a conectar con la canción de una forma muy personal, llenando el escenario de sensibilidad y consiguiendo que el silencio se apoderara del plató durante toda su interpretación.

Al terminar, la coach no pudo ocultar lo que había sentido: “Qué loco, no podía contenerme. Siempre que escucho a Marco se me ponen los pelos de punta”, confesó Ana Mena.

La coach lo ha tenido claro desde el principio: “Tiene algo súper especial, y él no se da cuenta de lo especial que es”. ¿Será Marco uno de los candidatos a ganar La Voz Kids? Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba.

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