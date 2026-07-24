Actuación | Semifinal
Marco vuelve a poner la piel de gallina a Ana Mena en la Semifinal de La Voz Kids
La coach se emociona una vez más con la magia que transmite el joven talent sobre el escenario de La Voz Kids en la Semifinal.
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Hay artistas que no necesitan grandes voces para emocionar, y Marco ha vuelto a demostrar que es uno de ellos. El talent se enfrentó a la Semifinal de La Voz Kids interpretando ‘Cars Outside’, de James Arthur, en una actuación que volvió a conquistar a los coaches y al público.
Desde que comenzó la competición, Ana Mena ha destacado que Marco tiene algo difícil de explicar. En esta ocasión, el talent volvió a conectar con la canción de una forma muy personal, llenando el escenario de sensibilidad y consiguiendo que el silencio se apoderara del plató durante toda su interpretación.
Al terminar, la coach no pudo ocultar lo que había sentido: “Qué loco, no podía contenerme. Siempre que escucho a Marco se me ponen los pelos de punta”, confesó Ana Mena.
La coach lo ha tenido claro desde el principio: “Tiene algo súper especial, y él no se da cuenta de lo especial que es”. ¿Será Marco uno de los candidatos a ganar La Voz Kids? Vuelve a ver su actuación en el vídeo de arriba.
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