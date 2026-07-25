El regreso de Rosario Flores a La Voz Kids deja un momento muy bonito en la Semifinal

La Semifinal de La Voz Kids dejó uno de los momentos más esperados de la noche con el regreso de Rosario Flores. Una de las coaches más queridas de la historia del programa volvió al escenario para compartir una actuación junto a los seis semifinalistas de los equipos de Edurne y Antonio Orozco.

Rosario unió su voz a la de los jóvenes talents en una actuación cargada de emoción y complicidad. Para los artistas fue una oportunidad única de cantar junto a una de las figuras más emblemáticas de La Voz Kids, convirtiendo el número musical en un recuerdo que difícilmente olvidarán.

La cantante también se mostró muy emocionada por volver a pisar el escenario del programa: “Os echo de menos”, confesó Rosario, demostrando el cariño que sigue sintiendo por el formato y por todos los que forman parte de él.

Una actuación muy especial que volvió a confirmar que Rosario siempre tendrá un lugar en la familia de La Voz Kids.

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