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Orozco a Leire en la Semifinal de La Voz Kids: “Soy el tío con más suerte por cruzarme contigo”

La talent conquista el escenario de La Voz Kids en la Semifinal con una potente versión de Guns N' Roses.

Orozco a Leire en la Semifinal de La Voz Kids: “Soy el tío con más suerte por cruzarme contigo”

Orozco a Leire en la Semifinal de La Voz Kids: “Soy el tío con más suerte por cruzarme contigo”

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Celia Gil
Celia Gil
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Leire volvió a demostrar en la Semifinal de La Voz Kids que el rock corre por sus venas. La talent se atrevió con ‘Sweet Child O’ Mine’, de Guns N' Roses, una de las canciones más icónicas del género, e hizo una actuación llena de fuerza, personalidad y carácter.

Con una puesta en escena arrolladora y una actitud que volvió a conquistar a todo el plató, Leire hizo suyo el tema y confirmó que ha encontrado un estilo con el que se siente completamente identificada. Su interpretación dejó claro que es una artista con una identidad muy marcada.

Antonio Orozco no pudo ocultar el orgullo que siente por ella: “Ese tipo de música, esa forma de expresarse, esa manera única de tocar…”, destacó el coach.

“Soy el tío con más suerte porque me he cruzado contigo en el camino”, terminó decidiendo Antonio Orozco. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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