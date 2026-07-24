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Eduardo pone en pie a los coaches con una brillante versión de ‘Soy minero’ en La Voz Kids

Antonio Orozco se emociona con el talento del joven artista: “¿Cómo puede caber tanto talento en un cuerpo tan pequeño?”, aseguró el coach tras su actuación en la Semifinal de La Voz Kids.

Eduardo pone en pie a los coaches con una brillante versión de ‘Soy minero’ en La Voz Kids

Eduardo pone en pie a los coaches con una brillante versión de ‘Soy minero’ en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Eduardo fue el encargado de abrir la Semifinal del equipo de Antonio Orozco en La Voz Kids y lo hizo por todo lo alto. El talent apostó por ‘Soy minero’, de Antonio Molina, una canción llena de historia que defendió con personalidad y mucho arte, conquistando a todo el plató desde el primer momento.

La interpretación dejó una ovación unánime entre los coaches. Todos se pusieron en pie para aplaudir a Eduardo, mientras Ana Mena no podía ocultar su asombro: “¡Dios mío de mi vida!”, exclamó tras presenciar una de las actuaciones más impactantes de la noche.

Antonio Orozco también quiso reconocer el enorme crecimiento de su talent: “Me pregunto cómo un cuerpo tan pequeño puede soportar tanto talento”, confesó el coach antes de destacar la forma en la que Eduardo había hecho suya la canción.

“Es un clásico, pero él la ha vestido y la ha decorado a su manera”, concluyó orgulloso de una actuación que volvió a demostrar el enorme potencial del joven artista.

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