“Este niño es una cosa de locos”: Ana Mena se rinde a Erick, su robo en La Voz Kids

Erick llegó a la Semifinal de La Voz Kids después de protagonizar uno de los robos más importantes de la edición. El joven comenzó su aventura en el equipo de Luis Fonsi, pero Ana Mena no dudó en incorporarlo al suyo durante los Asaltos. Ahora, el talent ha vuelto a demostrar por qué la coach apostó por él.

Sobre el escenario, Erick interpretó ‘No sé vivir si no es contigo’, de Faviola Rodas, en una actuación cargada de emoción y sensibilidad. Su forma de transmitir volvió a conectar con el público y provocó una de las reacciones más cariñosas de la noche por parte de Ana Mena.

Nada más terminar la canción, la coach se levantó para fundirse en un abrazo con su talent: “Eres una bestia”, le dijo, emocionada.

Después quiso agradecerle todo lo que ha aportado al programa desde su llegada: “Este niño es una cosa de locos, solo te puedo dar las gracias por hacer lo que haces siempre”. ¡Qué bonitas palabras le ha dedicado su coach en el escenario de La Voz Kids!

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