Ana Mena lanza un mensaje a Sol tras un momento inesperado en La Voz Kids: “Todos nos equivocamos”

La Semifinal de La Voz Kids volvió a poner a prueba a Sol, que se subió al escenario para interpretar ‘Wrecking Ball’, de Miley Cyrus. La talent defendió una de las canciones más exigentes de la noche y, una vez más, dejó claro que posee una voz con una personalidad muy difícil de encontrar.

Durante la actuación, Sol tuvo un pequeño contratiempo que no pasó desapercibido. Sin embargo, lejos de venirse abajo, la talent continuó cantando y consiguió mantener la emoción de la interpretación hasta el final, demostrando una gran fortaleza sobre el escenario.

Ana Mena quiso quitar importancia a ese momento y poner el foco en todo lo que Sol había conseguido transmitir: “Equivocarnos, nos equivocamos todos muchas veces. Este escenario impone mucho”, le recordó.

Ana Mena quiso destacar algo muy importante: “Cuando sigues cantando, nos sigues atravesando”. Finalmente, la animó a quedarse con lo esencial de la noche: “Has hecho una actuación espectacular y tienes una personalidad única”.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas