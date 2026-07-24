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Actuación | Semifinal

Ana Mena lanza un mensaje a Sol tras un momento inesperado en La Voz Kids: “Todos nos equivocamos”

Ana Mena destaca la personalidad de la talent en la Seminifinal tras una intensa versión de ‘Wrecking Ball’ en el escenario de La Voz Kids.

Sol, talent de La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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La Semifinal de La Voz Kids volvió a poner a prueba a Sol, que se subió al escenario para interpretar ‘Wrecking Ball’, de Miley Cyrus. La talent defendió una de las canciones más exigentes de la noche y, una vez más, dejó claro que posee una voz con una personalidad muy difícil de encontrar.

Durante la actuación, Sol tuvo un pequeño contratiempo que no pasó desapercibido. Sin embargo, lejos de venirse abajo, la talent continuó cantando y consiguió mantener la emoción de la interpretación hasta el final, demostrando una gran fortaleza sobre el escenario.

Ana Mena quiso quitar importancia a ese momento y poner el foco en todo lo que Sol había conseguido transmitir: “Equivocarnos, nos equivocamos todos muchas veces. Este escenario impone mucho”, le recordó.

Ana Mena quiso destacar algo muy importante: “Cuando sigues cantando, nos sigues atravesando”. Finalmente, la animó a quedarse con lo esencial de la noche: “Has hecho una actuación espectacular y tienes una personalidad única”.

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