El análisis de López Garrido, PSOE, sobre el nuevo informe de la UCO y Santos Cerdán: "Todo es una presunción e indicios"

Tras el nuevo informe de la Unidad Central Operativa incorporado al caso Cerdán, analizamos con el exdiputado socialista Diego López Garrido, las nuevas pruebas que señalarían al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como el enlace con la constructora Acciona a cambio de mordidas del 2% para la empresa Servinabar. El, además, presidente de la Fundación Alternativas asegura que "todo es una presunción e indicios".

"Lo que tiene que hacer el PSOE es colaborar con la justicia"

López Garrido puntualiza: "La UCO se ocupa mucho de que es un órgano investigador que presume que pasan cosas pero no lo afirma como algo sin controversia ninguna, sometido a valoración judicial". Como catedrático de derecho ha explicado en Espejo Público que "la UCO nunca sustituye al juez sino que da datos al juez que le ha pedido que vaya en esa dirección en una instrucción judicial". Diego López Garrido asegura también que para hacer este informe la UCO usa como medios "conversaciones entre estos sujetos investigados y fotocopias de documentos".

"No hay una mención al PSOE en todo el informe"

Tras analizar el nuevo informe, el exdiputado socialista ha afirmado que "no hay una mención al PSOE en todo el informe. E importante, es una causa tutelada judicialmente, instruido por el poder judicial".

El consejo de López Garrido

Diego López Garrido ha aprovechado la oportunidad para aconsejar al partido en lo respectivo a este caso y a las declaraciones de personas involucradas como Leire Díez: "Lo que tiene que hacer el PSOE es colaborar con la justicia, darle todos los datos posibles. Hacer lo que le pida el juez".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.