MEJORES MOMENTOS | 19 DE NOVIEMBRE

Antonio hace un superpanel de 2.950 eurazos en La ruleta de la suerte

La caída en el gajo de 1.000 euros lo ha cambiado todo para Antonio.

Antonio hace un superpanel de 2.950 eurazos en La ruleta de la suerte

Arancha Mela
Publicado:

Antonio ha desatado la alegría en el plató, y no solo por lo bien que ha estado jugando, sino también por haber caído en el gajo de 1.000 euros. Menos mal que, tras ese golpe de suerte, el concursante ha sido capaz de resolver el panel.

En este programa, dos de los concursantes han caído en el gajo de 1.000 euros, algo poco habitual en La ruleta de la suerte y que ha llenado de emoción el programa.

Tras resolver el panel, Antonio ha adelantado a su compañera Andrea. ¡Pincha en el vídeo de arriba y no te pierdas este momento!

