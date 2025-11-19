Publicidad
La Voz
Improvisación y talento: los concursantes del segundo Asalto de La Voz se enfrentan a los retos más divertidos tras bambalinas
Los participantes del segundo Asalto de La Voz mostraron su espontaneidad en un juego lleno de risas, improvisación y desafíos musicales que pusieron a prueba su creatividad antes del escenario.
Entre ensayos y nervios, los talents del segundo Asalto de La Voz demostraron que su talento va más allá del canto. Detrás de las cámaras, se lanzaron a un reto improvisado con sobres que escondían desafíos musicales de todo tipo.
Desde interpretar un temazo actual hasta atreverse con canciones internacionales o motivarse con temas para el gimnasio, los concursantes no dejaron de sorprender. “¡Me habéis pillado!”, exclamaban entre risas, demostrando su complicidad y pasión por la música.