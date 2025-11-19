Improvisación y talento: los concursantes del segundo Asalto de La Voz se enfrentan a los retos más divertidos tras bambalinas

Entre ensayos y nervios, los talents del segundo Asalto de La Voz demostraron que su talento va más allá del canto. Detrás de las cámaras, se lanzaron a un reto improvisado con sobres que escondían desafíos musicales de todo tipo.

Desde interpretar un temazo actual hasta atreverse con canciones internacionales o motivarse con temas para el gimnasio, los concursantes no dejaron de sorprender. “¡Me habéis pillado!”, exclamaban entre risas, demostrando su complicidad y pasión por la música.