Cayetano Rivera 'pillado' en varias tesituras: desde su historia de amor con Gemma Camacho hasta su "halitosis alcohólica"

El torero se ha visto envuelto en varias situaciones por las que ha sido noticia. Rivera está siendo relacionado con la reportera Gemma Camacho, con quien estaría viviendo una historia de amor. Asimismo, el atestado policial cuenta que Cayetano tenía síntomas de "agotamiento" y "halitosis alcohólica" tras el accidente de tráfico que tuvo el 9 de noviembre.

Cayetano Rivera

Beni López
Si buscamos la palabra 'pillado' en el diccionario, perfectamente se nos podría venir a la mente varias imágenes de Cayetano Rivera. Presuntamente, el torero vive una historia de amor con la reportera Gemma Camacho. Sobre este supuesto noviazgo, ha dado más detalles Canales Rivera. El primo del torero ha detallado que Rivera le pidió prudencia. "Con una sola cita no le gusta que hablen de nueva ilusión o historia de amor. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Se están conociendo", ha señalado.

Aunque Canales ha contado que llevan "una sola cita" lo cierto es que se conocen desde más tiempo. Tal y como contó Miquel Valls, copresentador en Más Espejo, ha revelado que el torero y la portera se conocieron en San Fermín de 2024. "Ella se va, hace un reportaje, se conocen y también conoce a la familia" ha señalado. A partir de ahí, la cosa entre ellos desencadena a un contacto posterior a través de mensajes.

El hijo de Francisco Rivera sumó otra pillada en relación a su accidente de tráfico con su furgoneta después de chocar con una rotonda en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaría el pasado domingo 9 de noviembre. Cayetano sufrió un accidente de tráfico y se enfrenta a un proceso judicial tras su negativa por acceder a hacerse la prueba de alcoholemia.

El atestado policial revela que el aspecto externo de Cayetano presentaba síntomas de "agotamiento", además de "halitosis alcohólica".

¿Está Cayetano Rivera pillado de Gemma Camacho? Para resolver esta duda, Miquel Valls ha podido entablar conversación con la reportera y afirma que está "en shock" y que tal y como ha dado a conocer Gemma, ella misma no está acostumbrada a tener a las agencias en el portal de su casa. Además, Camacho ha detallado que la han podido grabar y preguntar. En lo que respecta a Cayetano, la periodista cuenta ha afirmado que ambos están tranquilos, pero que se le hace difícil afrontar esta situación porque no está acostumbrada a ser la protagonista de la noticia.

Cayetano Rivera

