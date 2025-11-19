Antena 3 LogoAntena3
La bonita relación de Sergio Dalma con la familia Flores: "Con Lolita siempre ha habido un cariño muy especial"

Sergio Dalma conoció a la familia Flores cuando se mudó a Madrid y le acogieron con mucho cariño. Hoy, nos cuenta cómo comenzó el vínculo entre ellos.

Sergio Dalma

Sergio Dalma es una de las voces más reconocidas de nuestro país. Su deje rebelde y sus letras románticas son auténticos himnos, pero hubo un momento en el que tan solo era Josep Sergi Capdevila, un joven catalán que se mudó a Madrid persiguiendo un sueño.

Sergio Dalma

En aquel momento, cuando se sentía solo y algo perdido en la industria musical, encontró un apoyo que le ayudó a salir adelante: la familia Flores. "Cuando llegue a Madrid, tuve la suerte de conocerles", nos cuenta.

El cantante se convirtió en uno más en casa de Lola Flores, donde las puertas estaban constantemente abiertas: "Lola te recibía en su casa de esa manera maravillosa". Fue entonces cuando su relación con los Flores se convirtió en una bonita amistad.

"Con Lolita siempre ha habido un cariño muy especial", asegura Sergio Dalma. Tanto es así que ambos llegaron a cantar juntos 'Bailar Pegados'. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

