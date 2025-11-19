Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cristiano Ronaldo

Trump se rinde a Cristiano Ronaldo en la cena con la delegación saudí: "Ahora mi hijo me respeta más"

El portugués reaparece en suelo estadounidense como la estrella de la cena de gala por Bin Salmán en la Casa Blanca.

Cristiano Ronaldo en la cena de gala en la Casa Blanca

Trump se rinde a Cristiano Ronaldo en la cena con la delegación saudí | EFE

Luis F. Castillo
Publicado:

Cristiano Ronaldo cenó este martes en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de la delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám, en su visita a Estados Unidos.

Durante un discurso de bienvenida a la cena, Trump destacó y agradeció la presencia del capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí. El mandatario añadió que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona: "Mi hijo es un gran fan. Barron lo conoció. Y creo que ahora me respeta un poco más, sólo por el hecho de que te presenté", dijo Trump.

Acompañado de Georgina Rodríguez

Ronaldo, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez, no ha sido invitado a tomar la palabra pero fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.

Cristiano Ronaldo forma parte de la Saudi Pro League desde 2022, cuando firmó un contrato de 200 millones por temporada. El delantero luso de 40 años firmó una ampliación en junio.

El luso volvía así a pisar suelo estadounidense después de que la revista Der Spiegel informase en 2017 de que el futbolista habría pagado 375.000 dólares años antes para evitar ir a juicio tras una acusación de violación en 2009. Sus abogados afirmaron que el encuentro fue consensuado en Las Vegas y finalmente no se presentaron cargos penales.

Elogios al príncipe heredero

Durante la cena, el presidente Trump dio la bienvenida a los invitados calificando al príncipe heredero como "un verdadero socio para la paz y la prosperidad" en el mundo y para la paz en el Medio Oriente.

Además de Cristiano Ronaldo, Trump también recibió a Elon Musk, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano.

La cena, organizada por Melania Trump, fue atrasada debido a que la alfombra roja colocada fuera del salón tuvo que ser acompañada por una carpa debido a la fuerte lluvia en Washington D.C.

