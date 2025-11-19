MEJORES MOMENTOS | 19 DE NOVIEMBRE
¡Nacho pone punto final a un programa épico!
Los tres concursantes de La ruleta de la suerte se han llevado bastante dinero en esta ocasión.
Este ha sido, probablemente, uno de los botes más deseados de La ruleta de la suerte. Ha costado que los concursantes consiguieran caer en el gajo del bote, pero, aunque parecía casi imposible, Nacho lo ha logrado.
En esta ocasión, los tres marcadores han superado los 2.500 euros, una circunstancia poco habitual. De hecho, Jorge Fernández ha comentado que no recuerda un programa con resultados tan altos.
