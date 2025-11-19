Alejandra Rubio y su deseo de comprarse la casa de Marta López: una vivienda valorada en 1'3 millones de euros

"Muy caro, muy caro, está todo imposible": con estas palabras Alejandra Rubio se hizo eco hace tres semanas de sus intenciones de comprarse una casa en un futuro próximo. Una misión que parece casi imposible, ya que la nieta de María Teresa Campos lleva buscando "por los siglos de los siglos".

Recientemente, Lecturas ha revelado que la hija de Terelu Campos quiere comprar una vivienda familiar que se trata de la casa de Marta López. Según ha detallado la colaboradora en televisión propietaria de dicha vivienda, se trata de una casa de 300 metros cuadrados y cuenta con piscina. De esta forma, se confirma que la casa Marta López está venta y que además está valorada en unos 1'3 millones de euros.

"Ella ha venido a ver la casa, sé que hay fotos y eso no lo puedo negar. Las intenciones que las diga ella" ha contado López en dicho medio.

Esta compraventa pondría el lazo a uno de los momentos más dulces de la vida de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, quienes se convirtieron en padres de su primer hijo el pasado mes de diciembre. De momento, la pareja reside de alquiler en el barrio madrileño de Aravaca, un lujoso barrio de Madrid que está en apenas a 10 kilómetros del centro de la capital.

¿Cómo pagará la casa Alejandra Rubio?

Es una de las cuestiones que se ha planteado entre los colaboradores de Más Espejo. Lo cierto es que la influencer sigue trabajando de forma activa en televisión. No obstante, estaremos expectantes para ser si se produce esta ansiosa compraventa. ¿Conseguirá Alejandra Rubio comprar la casa de sus sueños?

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.