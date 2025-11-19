Publicidad
Renacer
Harun se derrumba ante Bahar y revela la promesa incumplida que marcó su vida para siempre
El jefe médico deja atrás su coraza y confiesa a Bahar el dolor más profundo de su pasado: la pérdida de su hermana y la promesa que no pudo cumplir.
En un momento de máxima tensión emocional, Bahar se refugia en la azotea del hospital buscando consuelo tras una jornada difícil. Allí, inesperadamente, aparece Harun, visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos. La conversación entre ambos se transforma en una confesión conmovedora.
Harun, por primera vez, abre su corazón y comparte la tragedia que marcó su vida. Le cuenta a Bahar que perdió a su hermana Yasemin cuando estudiaba medicina y que jamás logró cumplir la promesa de salvarla. Esa herida, que aún sangra, explica el peso que arrastra y su compromiso con los pacientes.