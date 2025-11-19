Antena 3 LogoAntena3
¡Se lanza a la piscina! Antonio resuelve el panel sin pensarlo

El concursante ni siquiera ha tenido en cuenta el dinero acumulado antes de resolver el panel.

Arancha Mela
Este panel era sobre frases cursis, de esos que odia nuestro presentador Jorge Fernández. En concreto, la frase a acertar era: “contigo nunca me pierdo: tu amor es mi mapa y tu pasión es mi brújula”.

Antonio al darse cuenta de que sabía la respuesta correcta, no ha podido resistir sus ganas de resolver el panel. El concursante del atril amarillo ni siquiera ha comprobado el dinero que llevaba acumulado.

“¡Te has lanzado como loco!” le ha comentado Jorge Fernández muy sorprendido. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

