El aviso que recibió Zaida Cantera tras denunciar a Santos Cerdán: "Cuidado, que trinca"

Sin duda, la trama que gira en torno a Santos Cerdán ha sido tema a tratar en la mesa de Espejo Público. Todas las miradas siguen puestas en el que el fue el exsecretario de Organización de PSOE, quien es señalado por una presunta trama de mordidas. El último informe de la UCO apunta a que la empresa vinculada a Santos Cerdán se llevaba el 2% de las obras de Acciona.

En la línea de las informaciones reveladas acerca de Santos Cerdán y la trama que le envuelve, Zaida Cantera, quien fue diputada en el Congreso de los Diputados y miembro del PSOE, ha detallado la razón por la que dejó el partido por Santos Cerdán: "Yo os puedo asegurar que dimití precisamente por enfrentarme a este señor que yo lo contaba en el partido y nadie me creía".

"Efectivamente, llevaba a simple vista esa posible vida austera y nadie me creía, pero es más, había periodistas que tampoco me creyeron", ha señalado.

La exdiputada madrileña ha revelado en el programa presentado por Susanna Griso que recibió un aviso en relación al ex secretario de Organización del PSOE. Una advertencia que le llegó por parte de fuentes de Navarra con motivo de una ley que querían tramitar. "Yo dije que se lo iba a pasar a Santos Cerdán porque era de Navarra para que lo defendiese él y mis fuentes me dijeron que tuviera mucho cuidado y a raíz de eso estuve preguntando varias cuestiones", ha especificado.

A raíz de esa información, Zaida ha matizado, diciendo que una de las fuentes le dijo "'te quiero mucho, ten cuidado con él' en el sentido en el que 'trinca'"·

La conversación entre Zaida Cantera y José Luis Ábalos: "¿Por qué no sales y dices que fue Santos?"

A lo largo de un extenso debate, Zaida Cantero ha expresado que en Moncloa cree que no tenían constancia de la trama. Sin embargo, Javier Cabaraballo ha apelado a una idea de lo más contundente. "Nadie tiene que estar ciego para no ver que su compañero de trabajo empieza a vivir de una forma distinta".

En este sentido, la exdiputada del PSOE ha reflexionado sobre este tipo de 'evidencias' dentro del que fue su partido. "Yo lo tenía al lado y trabajaba mucho con Ábalos. Cuando Koldo ya había sido arrestado, le llegué a decir a las puertas del Congreso: 'Ábalos, se está poniendo entredicho tu palabra', cuando se iba al grupo mixto", ha apuntado.

"Estaba delante cuando Santos Cerdán le dijo a Ábalos, 'tienes que colocar a este tío y a su mujer y alguno otro más'. Le dije a Ábalos 'tío si están poniendo en entredicho y me estás diciendo qué no has hecho nada, ¿por qué no sales y dices que fue Santos?. Ahí fue cuando me dijo 'creo que tienen grabaciones'", ha añadido Zaida.

