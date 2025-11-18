Sonsoles Ónega presenta la portada de su nueva novela, Llevará tu nombre

Sonsoles Ónega adelanta el título y la portada de su nueva novela, Llevará tu nombre, que verá la luz el 25 de febrero de 2026. Esta será una historia de "mujeres que se han tenido que reconstruir", según cuenta la propia Sonsoles Ónega en sus redes sociales.

Tres años después del éxito de Las hijas de la criada, la presentadora vuelve a empuñar su pluma y nos trae una historia emocionante y llena de aventuras que está deseando regalar al público. "Me hacía mucha ilusión compartirla con ustedes", asegura.

Tras ganar el Premio Planeta 2023 con Las hijas de la criada, sus lectores esperan con ansias la nueva novela. ¡El 25 de febrero, en librerías!