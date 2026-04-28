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El nieto del sospechoso de matar al joven de Adra se autoinculpa en TikTok: "Cogí la escopeta y le pegué un tiro"

Ha publicado un video en redes sociales que la Guardia Civil ya está investigando.

Antonio Santiago Mu&ntilde;oz

Antonio Santiago MuñozEuropa Press

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En la barriada de Puente del Río un joven de 22 años murió tras recibir un disparo con un arma de fuego. Ocurrió en junio del año pasado, y hace unos días la Guardia Civil pidió colaboración ciudadana para localizar al presunto autor del homicidio, Antonio Santiago Muñoz, que tiene una orden judicial de búsqueda y detención.

El nieto de Antonio, conocido como 'Saúl El Viejo' ha publicado un video en redes sociales desmintiendo que sea su abuelo el autor de los hechos: "Estoy hasta los huevos de que estéis inculpando a mi abuelo, si subiendo fotos de que es muy peligros".

"Jueces, Fiscalía, Guardia Civil estáis haciendo un trabajo de mierda", dice el nieto del presunto homicida, para luego añadir "aquí está el autor, el que lo hizo". Se ha identificado como Reinaldo Saúl y se ha dirigido a las autoridades diciéndoles que si le llaman los lleva "a donde cogí la escopeta, donde se realizó el tiro". Según cuenta en el video, él sería quién habría cogido el arma, apuntado al joven y apretado el gatillo.

La confesión

La disputa comenzó por el volumen de la música, cuando Saúl El Viejo, de 60 años, le dijo al fallecido que lo bajara, lo que terminó con el disparo que acabó con su vida. Recrimina a Martaguilla, madre de la víctima, que no estuvo presente en ese momento: "Tú no viste nada, mentirosa, perra".

"Tú hijo empezó a faltarle el respeto a mi abuelo, echándole la panza de mierda a un hombre mayor ya", explica el momento de la disputa. A lo que vuelve a confesar haber realizado él el disparo: "Cogí la escopeta y le pegué un tiro". También cuenta cómo ocurrió: "Cuando le pegué el tiro, tu hijo voló para atrás".

Amenazas de muerte

Tras ello amenaza a la familia de la víctima con ir a Adra y "matar" a alguno de ellos: "Estáis dando lugar que por mis muertos vaya, y voy a ir, y voy a matar a alguno de vosotros y ya vais a creer que soy yo". Vuelve a dirigirse a los encargados de la investigación, amenazando con que hagan "el trabajo bien, que si no vais a buscar una desgracia. Vais a hacer que vaya y al que pille de ellos le voy a volar la cabeza".

El video, difundido por el nieto en la red social TikTok, ya está siendo investigado para verificar las afirmaciones y estudiar las amenazas de muerte hacia la familia de la víctima. Según la investigación, el fallecido estaría vinculado al 'Clan de los Lateros', un grupo relacionado con tareas logísticas de suministro de combustible para narcolanchas. Y la discusión se produjo con uno de los miembros de otro grupo, conocido como 'Los Saúles'.

Por su parte, el Instituto Armado definió al presunto homicida como una persona "armada y peligrosa" alertando que si alguien lo localiza o lo ve, avisa "a la mayor brevedad posible". Para ello, ha facilitado los teléfonos 950 256 122 y 062, así como el correo electrónico 'cmd-almeria-pj-personas@guardiacivil.org ', con el fin de recabar cualquier dato relevante sobre su paradero.

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