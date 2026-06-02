La guasa de Jorge Fernández al dejar a Dani en vilo con 3.200 euros en juego: “¡Qué malo eres!”

¡Qué forma de cambiar su suerte! Este ha sido el único panel de todo el programa en el que Dani ha acumulado dinero. Y encima ha ganado tanto que será él quien pasa a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte.

El del atril rojo no ha necesitado ni el Bote para esta gran hazaña, porque de un momento a otro ha conseguido acumular 2.200 euros, mas el Gran Premio valorado en mil euros. Y podría haber conseguido el bote de 2.200 pero ha decidido plantarse y resolver.

Pero la guasa de Jorge Fernández le ha jugado una mala pasada cuando el presentador le ha pedido que repita la frase del panel para asegurarse de que lo ha dicho correctamente: “¡La boca, la boca!”, exclama Dani tras la broma asegurando que se le ha quedado seca.

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