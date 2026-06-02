A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, repasamos con Yurena su vida hasta convertirse en un icono
La actriz y cantante presenta un libro en el que se abre en canal y cuenta cómo logró convertirse en la estrella que es hoy en día. Una vida llena de luces y sombras que hoy conocemos más allá de la televisión.
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Nacida en Baracaldo y criada en Santurce, Yurena tuvo claro desde pequeña que la música y los escenarios eran su hábitat natural. Tanto es así que en cuanto pudo se marchó a Madrid en busca de su oportunidad.
En Madrid, Yurena se convirtió en una de las estrellas más famosas del momento bajo el nombre de Tamara. Su canción 'No cambié' triunfó en los 2000 y la convirtió en un icono pop, pero también vivió momentos de oscuridad.
Hoy, Yurena visita el plató de Y ahora Sonsoles para sincerarse acerca de una vida frente a los focos llena de obstáculos y dificultades. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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