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Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un tiroteo por un ajuste de cuentas en Huelma

Un enfrentamiento por un ajuste de cuentas entre dos clanes rivales ha resultado en cuatro personas heridas por arma de fuego. La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda en Jaén, Granada y Almería.

Archivo Polic&iacute;a Nacional

Archivo Policía NacionalEuropa Press

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Anna Martín
Publicado:

Cuatro personas han resultado heridas por arma de fuego, una de ellas grave, en un ajuste de cuentas protagonizado por dos clanes rivales en Huelma, Jaén.

Los hechos, según han confirmado fuentes de la investigación, ocurrían pasadas las 12 de la noche del martes. Los miembros del clan de 'Los Lateros', procedentes de Almería, llegaban hasta Huelma para supuestamente ajustar cuentas a los miembros del conocido como clan de 'Los Saúles'. El motivo y origen del conflicto entre ambos, un homicidio ocurrido el año pasado en la localidad almeriense de Adra.

La calle Rocabril ha sido el escenario del tiroteo. Allí los implicados abrieron fuego hacia varias personas que se encontraban a las puertas de sus casas tomando el fresco.

Ajuste de cuentas por un homicidio

Las primeras pesquisas apuntan a que los agresores viajaron expresamente para vengar asesinato de un joven de 22 años, vinculado a 'Los Lateros', ocurrido el 2 de junio de 2025. Todos ellos, tras abrir fuego y dejar a cuatro personas heridas, emprendieron la huida.

Según ha adelantado Canal Sur Radio, las víctimas del tiroteo pertenecen al clan de 'Los Saúles'. Entre los heridos por arma de fuego estaría el hijo de Saúl 'El Viejo', patriarca de la familia y principal sospechoso del crimen que habría desencadenado este enfrentamiento, quien actualmente permanece prófugo de la justicia.

El Centro de Salud de Huelma fue el encargado de dar la voz de alarma al 112 tras la llegada de los primeros afectados por la reyerta. Posteriormente, los heridos fueron evacuados de urgencia a la capital de provincia. El más grave permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén, mientras que el resto recibe atención médica en el Hospital Neurotraumatológico.

Amplio operativo de búsqueda en tres provincias

La Guardia Civil ha localizado calcinado el vehículo en el que se dieron a la fuga los autores del tiroteo y ha abierto un operativo de búsqueda por las provincias de Granada, Jaén y Almería para detener a los autores, según adelantan, ya identificados.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha apuntado que tras hablar con la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán, se ha acordado celebrar en "los próximos días" una junta local de seguridad para abordar lo ocurrido.

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