La Guardia Civil pide colaboración para localizar al presunto homicida de un joven de 22 años en Adra, Almería

La Guardia Civil ha activado un llamamiento público para localizar a Antonio Santiago Muñoz, señalado como presunto autor del homicidio de un joven ocurrido en junio de 2025 en Adra, en la provincia de Almería. Sobre él pesa una orden judicial de búsqueda y detención en vigor.

Advierten de la peligrosidad del individuo, al que define como una persona "armada y peligrosa", por lo que solicita a la ciudadanía que actúe con cautela en caso de localizarlo y comunique cualquier información de forma inmediata a las autoridades.

Un crimen tras una reyerta

El suceso se produjo el 2 de junio de 2025 en la calle Marte, en la barriada de Puente del Río. La víctima, un joven de 22 años, falleció tras recibir un disparo con arma de fuego en el contexto de un enfrentamiento.

Según la investigación, el fallecido estaría vinculado al denominado 'Clan de los Lateros' un grupo relacionado con tareas logísticas de suministro de combustible para narcolanchas. El homicidio se habría desencadenado tras una discusión que derivó en una reyerta con otro grupo, conocido como 'Los Saúles'.

El crimen generó una escalada de tensión en la zona. En la madrugada posterior, se registró un incendio intencionado que afectó a cuatro viviendas vinculadas a personas relacionadas con los hechos. Días después, un vehículo fue calcinado junto a una iglesia del mismo barrio.

Estos hechos obligaron a reforzar la presencia policial y a convocar una Junta Local de Seguridad de carácter extraordinario ante la alteración del orden público.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero del sospechoso.

La Guardia Civil ha solicitado la máxima difusión de la información e insta a cualquier persona que pueda aportar datos a contactar a través de los teléfonos 950 256 122 o 062, así como mediante el correo electrónico habilitado para este caso.

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