Jorge Fernández felicita a una famosa abuela de las redes sociales

‘Noticia amable’, así es la pista con la que cuentan los concursantes de hoy en La ruleta de la suerte para resolver este panel de velocidad.

Marina, la concursante del atril azul, ha sido la más rápida en resolver este panel tras un intento fallido de Ángela en el atril amarillo.

Una vez resuelto, Jorge Fernández ha preguntado a todos los presentes si conocen a esta abuela porque, al parecer, es muy famosa en el mundo de las redes sociales. Y no es para menos, ¿sabes de quién se trata? Ha visitado más de ochenta países tras jubilarse.

Por esta razón, Jorge Fernández ha mostrado su admiración hacia esta abuela viajera. En el vídeo nos cuenta más sobre ella. ¡No te lo pierdas!

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