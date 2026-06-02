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Mejores momentos | 2 de junio

Jorge Fernández pide explicaciones a Joaquín Padilla: “¿Por qué no pones la voz de reguetonero?”

El presentador esperaba que pusiese otro tono más parecido al de J. Balvin y le hace una demostración en directo imitando al cantante.

Jorge Fernández pide explicaciones a Joaquín Padilla: “¿Por qué no pones la voz de reguetonero?”

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¿Conoces el tema ‘Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí’? Es de J. Balvin y hoy lo ha cantado la banda de La ruleta de la suerte tras la resolución del panel.

Jorge Fernández le ha pedido explicaciones a Joaquín Padilla sobre su forma de interpretar el tema de J. Balvin. Según el presentador, igual que cuando un tema es flamenquito, Padilla entona en esa línea, también debería hacer lo mismo cuando se trata de cantar reggaetón.

“Siempre le pillas el puntito a todo, y aquí cantas como tú cantas y no me gusta eso”, le dice el presentador con sorna a al cantante de la banda.

El propio Jorge Fernández se ha arrancado a cantar imitando a J. Balvin para enseñarle a Joaquín Padilla cómo tendría que hacerlo con la canción de J. Balvin. ¡No te pierdas el vídeo porque no tiene desperdicio!

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