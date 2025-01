Las amenazas del clan de los Fernández, tras el robo de un sorprendente bien: "A sus hijos tendrá que enterrar"

Los colaboradores no daban crédito ante las amenazas que se escuchan en los dos vídeos. El periodista Rubén Amón decía los siguiente: "Me parece impresionante que seas capaz de grabar una amenaza para que conste ya como prueba de los sucesos que puedan venir después".

El también periodista Miquel Valls descubría para mayor sorpresa que lo que les han sustraído eran "sus gallos de pelea", una actividad ilegal.

"Si no nos los dais..."

"Somos de Valladolid. Nos han robado los gallos y no queremos jurar fuerte por cuatro plumas", decía en un segundo vídeo uno de los hombres, justo antes de mencionar los motes de varias personas a las que acusa de los hechos. Poco después el mismo hombre promete venganza contra ellos. Daban un ultimátum de un día a los ladrones, para que les lleven de vuelta a los animales sin que se produzcan consecuencias.

"Al que pillen le pegan un tiro, esa es la denuncia"

"Que lo devuelvan en 24 horas y no hay jaleo", decía el primero de los hombres, mientras un segundo seguía con la advertencia: "Como no los devuelvan en 24 horas y sepamos quienes son, se tendrán que ir para toda la vida. Escucha, cuando nos ponemos somos malos". Antes de terminar esta segunda grabación un tercer hombre situado en segundo plano, se pasa el pulgar por la garganta, presumiblemente en señal de clara amenaza.

Aparecen los animales

"Han jurado venganza y amenazado con el destierro"

El periodista de Espejo Público, Miguel Ángel Silva, confirmaba desde Valladolid que la Guardia Civil de Soria había encontrado abandonados en un camino a los 10 animales, aunque dos de ellos ya habían muerto. No habrían transcurrido apenas 12 horas desde que se publicara el último de los vídeos y los animales aparecían (ya identificados como los que habían desaparecido).

El periodista ha podido conocer que esta familia vive de la chatarra y de la venta de gallos. Esta misma familia se reunían después de saber que los gallos habían sido hallados.

"Echan peleas"

El periodista pudo hablar la noche anterior con varios de los implicados, y uno de los entrevistados reconoció que tanto las víctimas del hurto, como los presuntos culpables, se conocen, porque organizarían peleas de gallos, una actividad ilegal.

Otro de los hombres que estaban por el barrio esta misma mañana aseguraba que las víctimas del robo "están muy jodidos, muy doloridos. Quieren venganza y guerra, están muy mal". Daba también detalles sobre los animales sustraídos: "Eran 27 el robo, más las gallinas".

La tensión complicaba las cosas

Durante la mañana, después de todo el ruido mediático, y de las redes sociales principalmente, provocaba que los ánimos se caldearan en el barrio de Las Flores de Valladolid y el periodista lo vivía en primera persona.

La actitud de sus vecinos hacia Miguel Ángel era distinta. Las respuestas que daban a sus preguntas eran hostiles y pronto aparecieron los gritos y advertencias para que abandonara el lugar, imposibilitando su trabajo. Un hombre gritaba: "¡Que te vayas de aquí!".

Poco después una señora se acercaba portando una silla de jardín con la que amenazaba golpear al periodista: "Me voy ya señora, no me amenace con la silla", le decía Miguel Ángel, que tenía que salir apresuradamente del lugar: "Ya sabes que ellos también, en cuanto a pueblo gitano, etnia gitana, tienen como su estructura piramidal. Hay gente que está autorizada para hablar, gente que no... Ellos parece ser que no están autorizados , pero vamos, os confirmo que ellos son los dueños porque son con los que estuvimos ayer toda la tarde y buena parte de la noche".

