Sin luz, ni por Navidad: "Estamos muriendo, los niños van a la escuela sin bañarse"

La ciudad de Madrid bate su propio récord de iluminación por las fiestas de Navidad. Doce millones de bombillas y una inversión económica de más de cinco millones de euros.

Sin embargo el contraste entre la abundancia de luz, color, música y aparente espíritu navideño, y un barrio a tan sólo 14 kilómetros del centro de la ciudad, es muy notorio. Cuando cae la noches en las Calles de la Cañada Real, allí reinan la oscuridad, el silencio y el frío campa a sus anchas, dentro y fuera de las casas.

En la Cañada Real llevan más de cuatro años sin ningún servicio de suministro eléctrico. En octubre de 2020 se cortó la luz.

Una humilde tira de bombillas, que sólo se puede ver a plena luz del día y recuerda las que abundan en la capital en estas fechas, reza lo siguiente: "LUZ PARA CAÑADA".

Precariedad y 'autoinsuficiencia'

"Aquí tenemos las luces, pero sin luz hasta que no encendamos el motor", expresa un hombre que ha conseguido hacerse con un generador alimentado por combustible diésel.

Otro habitante de la barriada pide ayuda: "Por favor ayúdanos a darnos la luz aquí. Porque mira, estamos muriendo. Que los niños van a la escuela sin bañarse".

"Diez euros para la noche", admitía un tercer hombre que ese es el consumo de gasoil una noche en la que hagan uso de algo de iluminación y algún aparato para calentar una de las pequeñas viviendas del lugar: "Si queremos ver la televisión y cosas así, tenemos que echar por lo menos 20 euros".

Otros más afortunados han podido instalar paneles solares, que les proporcionan un suministro de luz muy limitado, y sólo si las condiciones lo permiten: "Ahora mismo tengo ropa sucia y como no puedo lavar hoy, me tengo que aguantar hasta mañana que salga el sol".

La nevera, un armario más

Los electrodomésticos evidentemente no funcionan, no pueden conservar alimentos y necesitan aprovisionarse prácticamente a diario. El óxido provocado por el hielo derretido, con el que tratan de mantener fría su comida, se extiende por la nevera.

Agua calentada en latas

El escenario de la Cañada Real recuerda a épocas pasadas en las que la energía consumida por las ciudades se limitaba a la quema de madera, aunque se asemeja más al de una película que transcurre tras un gran desastre, ya que los calentadores de agua hace tiempo que no funcionan. Muchos son los que no tienen otro medio para cocinar o calentar el agua, más que una hoguera o una chimenea. La ropa, se lava a mano en los lavabos.

Un deseo por Navidad: que les devuelvan la luz

La periodista de Espejo Público, ElenaGómez ha estado en la Cañada Real hablando con varias personas que viven, o casi sobreviven en unas condiciones que desde luego no parecen las del llamado 'primer mundo.

"Nada, de luz no tengo nada"

Manuel y su familia, hasta once personas, viven en una de estas casas donde llevan más de 1.500 días sin electricidad. Pide ayuda a la Comunidad de Madrid para que el suministro eléctrico vuelva al sector seis de esta barriada, zona más castigada por este apagón: "Que nos ayudaran a poner la luz, por favor".

Antes de irse a trabajar en la chatarra Manuel enciende un fuego para que pueda usarlo su familia, con cubos que sitúan junto a la hoguera calientan agua: "Para poder lavarnos las manos y la cara".

Su mujer cocina encima de una estufa de leña. "No es vida", sentenciaba el hombre, que pedía humanidad.

El origen del problema

La compañía eléctrica tomo la decisión de cortar el suministro argumentando que los numerosos enganches ilegales ponían en riesgo la red eléctrica de más zonas, por las sobrecargas que producían.

Reconocía esa práctica Manuel: "En la zona en la que estamos nosotros, en la carretera principal, no se paga".

Ahora no tienen ni la opción de pagar el suministro ante la falta de infraestructura y Manuel pedía por último que les dieran la oportunidad: "El que quiera poner la luz que la pague, y el que no la quiera pagar, que no se la ponga".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.