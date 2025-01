¿Rebajas fiscales o liberalización del suelo?: debate sobre la crisis de vivienda en "El Ring" de Espejo Público

Se abre la guerra del ladrillo entre el PSOE y el PP. La vivienda es la principal preocupación de los españoles según los datos del CIS. Los dos grandes partidos políticos presentan sus propias recetas para atajar la difícil situación que atraviesa. La del PP se basa en bajar impuestos, liberalizar el suelo y luchar contra la ocupación con desahucios exprés. Por su parte, el ejecutivo de Pedro Sánchez presenta doce medidas donde la receta del PSOE pasa por intervenir el mercado.

La vivienda al "Ring"

En "Espejo Público" contamos con dos expertos para contraponer los dos planes de vivienda presentados estos días, el del Gobierno y el del Partido Popular. De un lado Miguel Sebastián, economista y exministro de Industria en el gobierno socialista de Zapatero, del otro Montse Cespedosa, asesora financiera y experta en hipotecas.

La valoración de Miguel Sebastián sobre el plan de PP es muy crítica porque tú has sido muy crítica. El exministro asegura que "me pareció decepcionante porque sabiendo que el PP gobierna en muchas comunidades autónomas que son las que tienen fundamentalmente las competencias en vivienda, no esperaba algo más sensato pero de los dos problemas que tiene el sector de vivienda en España es que hay muy poca vivienda en alquiler y muy poca vivienda pública el PP no aborda ninguno de los dos y vuelve un poco al año 98, es decir, liberalización del suelo descontrolada y avales a la compra de viviendas, es decir, endeudar, hipotecar a los jóvenes para que compren vivienda".

Las propuestas que hace el equipo de Núñez Feijóo asegura "ya se ha probado en el pasado y ha resultado un desastre, acabó en una burbuja nobiliaria en un boom y una crisis brutal posterior del sector y también del sistema financiero. Las ayudas a la compra no ayudan a la gente que lo necesita, acaban trasladándose al promotor o al banco que acaba dando unas hipotecas más caras, por tanto esa no es la vía para abordar, creo yo, el problema de la vivienda".

¿Rebajas fiscales o liberalización del suelo?

Una visión muy diferente tiene Montse Cespedosa, asesora financiera y experta en hipotecas, para ella la situación actual es muy diferente a la de 2008 porque entonces "había un exceso de oferta, en este caso lo que prima es la falta de oferta, la falta de vivienda, por lo tanto necesitamos urgentemente que liberalicen suelo para poder construir, necesitamos alquileres equipos, necesitamos vivienda protección oficial y sobre todo necesitamos acabar con los ocupas, que la gente no tenga miedo, o sea, que la seguridad jurídica lo suficientemente contundente para que la gente no tenga miedo en volver a poner en alquileres las viviendas".

Miguel Sebastián coincide en que el contexto ha cambiado mucho y asegura que "no es comparable, pero no digo que debería ser la misma burbuja mobiliaria, pero el argumento es el mismo". Sebastián destaca que "a mí me ha gustado el tema del seguro, de hecho lo propuse en este mismo programa, yo creo que fue hace 15 días, el seguro a los propietarios que quieran sacar sus viviendas en alquileres, seguro no solamente por impagos, sino seguro por daños, en general un seguro que anime, que quite los riesgos del propietario, esa parte de la propuesta del PP sí que me ha gustado, pero en general el modelo que propone no me gusta, porque ayudar a la compra de vivienda, que es lo que ellos proponen por los avales, lo que ayudan es a la compra de vivienda, lo único que estimula es una burbuja no a su vida del precio y la liberalización del suelo sí, pero que no se haga de forma indiscriminada, como se hizo en el año 98, es por lo que creo que el PP yo creo que no ha aprendido de los errores del pasado y sí que debería aprender de ellos, nos costó muchos años quitar la reducción por compra de vivienda, por lo que nos obligó al final la Comisión Europea a quitarla y ahora no va a haber reducción fiscal por compra de vivienda, pero va a haber avales que para el caso desde un punto de vista económico es exactamente lo mismo".

Impuestos a las transmisión patrimonial

Una de las medidas que plantea el Partido Popular es la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales al 4%, algunas autonomías ya lo tienen al 10. Para Cespedosa "miles de familias que están ahorrando únicamente para pagar los impuestos, por lo tanto, necesitamos el impuesto de la vivienda se reduzca al 4%, pero para todas las familias, para todas las personas que adquieran su vivienda habitual".

Sobre esto el economista y exministro de Industria opina que "la rebaja de impuestos podrá estimular la demanda y no sé si algo la oferta, lo dudo, pero eso no va a resolver el problema, el problema de la vivienda es un problema de falta de oferta y de exceso de demanda. Hay que atacar por el lado en el caso del alquiler de los pisos turísticos y legales y también por el hecho de que hay muchísimos propietarios que no quieren sacar su vivienda alquiler, lo que hay que hacer es estimularles en positivo, no perseguirles, sino estimularles en positivo con bonificaciones fiscales, por ejemplo, con el seguro, qué propone el PP, que a mí me parece bien, etcétera. Creo que esa es la vía, siempre estimular la oferta y nunca estimular la demanda, porque estimular la demanda al final no llega a la ayuda al que se supone que la tiene que percibir y lo que hace es aumentar el precio y ayudar a los promotores o a los bancos".

Más compraventas y más caras

Según las últimas estadísticas notariales publicadas la compraventa de viviendas crece un 9,0% en noviembre hasta alcanzar las 60.913 transacciones. Datos que reflejan que sigue en aumento el interés de la compraventa de vivienda y los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, y decrece la constitución de sociedades en noviembre de 2024 respecto a sus niveles de 2023.

La tendencia del mercado inmobiliario en 2024 está marcada por las subida de las compraventas de viviendas y a mayor precio. El precio del metro cuadrado ha subido un 5,9% interanual en nuestro país hasta el mes de noviembre del año pasado. Destacan los incrementos en Canarias (18,8%) y Cantabria (16,0%). El precio medio del metro cuadrado en España se situó en los 1.723 €/m² en general. Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 7,7% interanual, alcanzando las 46.570 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 13,7% interanual, hasta llegar a las 14.342 compraventas según publican el Consejo General de Notarios.

