Tensión entre Afra Blanco y Jaime de los Santos por la última polémica sobre vivienda: "Me gustaría que los sonidos guturales no intervinieran"
La medida anunciada por Pedro Sánchez en materia de vivienda ha causado una nueva fractura en el Gobierno. Las diferencias por las políticas sobre el que actualmente es uno de los principales problemas de los ciudadanos van mucho más allá y alcanzaban el plató de Espejo Público.
La activista Afra Blanco clamaba por que se atribuya toda la responsabilidad en el Gobierno central, cuando lasa Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tienen también competencias transferidas. Recordaba el no apoyo del Partido Popular a la Ley del Suelo que llevó al Congreso el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2025. Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, achacaba el fracaso parlamentario a que el Partido Socialista "no encuentra ni un solo compañero de viaje".
El hecho innegable es que la escasezde vivienda es una realidad que padecen más que nunca los ciudadanos. La subida de precio de compra y alquiler prevista para este año es, para muchos, exagerada.
Afra denunciaba que los dos grandes partidos no actuaran "de la mano" cuando sus políticas en materia de vivienda guardan varias similitudes, responsabilizando en mayor medida al PP por considerar que no quiere ceder lo más mínimo ante el PSOE, aunque la situación al respecto sea "de emergencia".
La reacción de la activista ante la pregunta de Jaime de "¿dónde está ese bloque progresista?", que permitiría aprobar esta y otras medidas, no gustaba al político al verse interrumpido. "Me gustaría terminar", decía.
"Me gustaría que los sonidos guturales no intervinieran", reclamaba el político, mientras Afra reaccionaba con una risa irónica y decía: "Se me dan muy bien".
