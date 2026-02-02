Antena3
Marron trae a El Hormiguero un peligroso péndulo eléctrico: "Podría matarnos"

La sección de ciencia ha mostrado un espectacular invento que genera hasta 4.000 voltios.

Ciencia en El Hormiguero

Julio Gil López
Un increíble invento de Marron ha dejado a Mika y Pablo Motos estupefactos. El colaborador ha traído un peligroso invento que genera un alto voltaje que puede llegar a matar a quien se acerque. Para entender este experimento hay que saber en lo que consiste un péndulo, "un cuerpo que está suspendido de un hilo inextensible atado a un punto fijo" ha concretado Marron.

Gracias a la fuente de energía generada por transformadores de microondas, se genera unas ráfagas de electricidad muy peligrosas pero a la vez muy bonitas. La máxima potencia que puede alcanzar es de 4.000 voltios, que si lo tocas, "te caes como la ceniza de un puro" ha bromeado el colaborador.

El espectacular invento ha dejado anonadado al invitado, quien no ha podido contener un grito de asombro. Mika ha quedado muy sorprendido, pero Pablo Motos no ha querido insistir más en el invento dada su alta peligrosidad.

El alucinante péndulo de Marron en El Hormiguero no ha defraudado a nadie.

Revive la entrevista completa a Mika en El Hormiguero

Ciencia en El Hormiguero

Mika cuenta cómo vivió el secuestro de su padre: "La música es una manera de metabolizar todo lo que tienes a tu alrededor"
