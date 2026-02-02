Intenso rifirrafe entre Feijóo y la presidenta de la comisión de la DANA en el Congreso: "¿Usted me va a respetar a mí, o no?"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha comparecido este lunes en el Congreso con motivo de la Comisión de Investigación de la DANA, en la cual se han intentado aportar y recabar más datos de la tragedia que azotó la Comunidad Valenciana en noviembre de 2024. Una sesión que ha subido de tono con la intervención de Óscar Matute, diputado de EHBildu, y su confrontación con el líder de los populares.

Pique entre Feijóo, Matute y la presidenta

Matute le acusó de "mentir" y le preguntó directamente que cuándo pretendía "dimitir", preguntas a las que Feijóo respondió cambiando de tema y con cierta ironía: "Escucharle a usted hablar de verdades, mentiras... es un insulto, porque después de los más de 800 muertos que tienen ustedes", remarcó el gallego a la vez que ambos se pisaban el uno al otro, momento en el que tuvo que irrumpir la presidenta de la Comisión para apagar el micrófono de Feijóo y recordarle que estaba ahí para responder a las preguntas que le formulaban los diputados.

"Si soy presidente del Gobierno no blanquearé a Bildu"

Pero de nuevo, ante la pregunta de Matute relacionada con la responsabilidad de Feijóo y su partido en la gestión de la DANA, el presidente del PP volvió a la carga cambiando de tema: "Si yo soy presidente del Gobierno no blanquearé a Bildu", instante en el que volvieron a enzarzarse. La secuencia se repetía constantemente, el diputado de EHBildu preguntaba y Feijóo respondía con evasivas. La presidenta de la Comisión siguió avisando al presidente popular de que respondiera única y exclusivamente en lo que a la gestión de la DANA se refiere: "No me gustaría volver a llamarle la atención". Matute calificó de estrategia "cuñada" la que adoptó Feijóo.

"Cuando dice que amparo al presidente de una comunidad autónoma la misma persona que ampara a Otegui se me ponen los pelos como escarpias", volvió a recalcar el gallego antes de que la presidenta le llamada al orden por primera vez: "No se desvíe más del tema, conteste o no, pero no se desvíe... y si me quiere hacer protagonista hoy a lo mejor se lo agradezco, pero no quiero serlo", dijo después de que Feijóo le propusiera la presidencia del Congreso de los diputados.

La presidenta, sobre Feijóo: "Está clara su estrategia..."

Pese a los avisos, y una llamada al orden, el popular insistió en desviar el tema y esta decidió detener el tiempo de intervención de Matute: "No se preocupe, tendrá más tiempo porque está claro cual es la estrategia (Feijóo)", a lo que este respondió irónicamente: "Le agradezco la sinceridad, dice que se da cuenta de mi estrategia, me va a respetar a mí, ¿o no?", sentenció. Tras una nueva intervención de la presidenta, la Comisión continuó con relativa normalidad.

