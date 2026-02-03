Elecciones Aragón 2026: quién puede votar

Aragón tiene su próxima cita electoral el próximo 8 de febrero. Una jornada en la que los electores decidirán quien gobernará en la comunidad autónoma.

Los próximos comicios serán los primeros que se lleven a cabo de forma anticipada y llegan después del fracaso en las negociaciones presupuestarias entre PP y Vox. De esta manera, Jorge Azcón optará por revalidar su título como presidente autonómico tras ser investido en agosto de 2023.

Entre los candidatos también se encuentra la exministra Pilar Alegría quien se presenta por el PSOE. Por su parte, Vox vuelve a optar por Alejandro Nolasco,Chunta Aragonesa con Jorge Pueyo, Podemos-Alianza Verde junto a María Goikoechea mientras que IU-Sumar cuenta como líder a Marta Abengochea.

Más de un millón de aragoneses, llamados a las urnas

Más allá del tablero político, lo cierto es que los aragoneses serán quienes decidan la composición de las Cortes de Aragón. En total, más de un millón de aragoneses acudirán a votar.

Si nos vamos a los datos, según el Instituto Nacional de Estadística, en las próximas Elecciones de Aragón 2026 acudirán 1.036.321 de electores. Si desgranamos esta cifra asistirán a los colegios electorales 725.471 electores por la provincia de Zaragoza, 165.992 en Huesca y 100.430 en Teruel. A esta cifra hay que sumarle los aragoneses residentes en el extranjero.

¿Quién puede ir a votar en las elecciones de Aragón?

De acuerdo al portal de elecciones del Gobierno de Aragón, pueden votar todas las personas "que tengan la condición política de aragonés". Con ello, se hace referencia al artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Aragón que recoge que cumplen con este requisito aquellos "que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Aragón" y a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que "hayan tenido su última vecindad administrativa en Aragón" y lo acrediten en el consulado de España.

Asimismo, pueden ir a votar los mayores de "mayores de 18 años, que no estén condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio, durante el tiempo de cumplimiento de dicha pena, y que estén inscritos/as en el censo electoral".

Si cumplo 18 años el día de las elecciones, ¿podría votar?

El Gobierno de Aragón permite que las personas que tengan o cumplan 18 años el día de las elecciones puedan ir a votar.

Así pueden votar las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad también podrán votar valiéndose de alguien que les acompañe o de algún medio para trasladar los sobre electorales a los miembros de la mesa electoral.

En el caso de que algún miembro de la Mesa, interventor o apoderado considere que "el voto no es ejercido de forma consciente, libre o voluntaria, lo podrá hacer costar en el acta de la sesión". No obstante, no se limitará que el voto sea introducido en la urna, según detalla el Gobierno de Aragón.

