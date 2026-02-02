Revive la entrevista completa a Mika en El Hormiguero

Mika ha pisado el plató de El Hormiguero con su carisma inconfundible y su entusiasmo contagioso. Su entrevista ha dejado una conversación dinámica y luminosa que ha hecho disfrutar al público.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la influencia que está teniendo la inteligencia artificial en la música. El cantante ha dicho que hizo una prueba en su último disco y descubrió lo fácil que es producir así, pero ha afirmado que las canciones pierden alma.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por sus orígenes. El invitado ha contado cómo la música le salvó la vida de pequeño y fue su refugio ante una infancia complicada.

Todo esto ha ocurrido antes de la desternillante sección de Trancas y Barrancas y la profunda charla que han mantenido con el doctor Barbacid y Lola Manterola.