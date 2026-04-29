Alrededor de un millón de contratos de alquiler en el aire por la caída del decreto ley de vivienda

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó el decreto de prórroga de los alquileres. Desde entonces muchos inquilinos se han acogido a su derecho y lo han solicitado. Entre las ventajas que obtienen se encuentra la congelación del precio del alquiler, hasta un máximo del 2% y también la prórroga.. Sin embargo, hay muchas personas cuyos contratos finalizan próximamente que todavía no la habían solicitado. ¿Qué ocurre ahora con ellos? Pues que se quedan en un limbo judicial... y en principio no podrían acogerse más a la norma porque ya ha sido derogada.

Según los datos que hoy ha dado a conocer el partido de Yolanda Díaz, esta situación afectaría al menos a un millón de contratos que están a punto de vencer en el mercado. Las consecuencias se van por tanto en la calle, en miles de familias y hogares. El Sindicato de Inquilinos ha anunciado una manifestación programada para le próximo 24 de mayo en Madrid.

Reacciones políticas

Hoy de nuevo en el Congreso de los Diputados, uno de los primeros en manifestarse tras la caída del decreto ha sido Gabriel Rufián, el Portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, ha manifestado su rechazo a la votación de ayer y asegura que los que votaron en contra de la prórroga dejan en el aire a tres millones de personas, entre ellos destaca el político, que serían cerca de medio millón de catalanes. Además, también ha cargado contra el propio Gobierno de Pedro Sánchez afirmando: "Tampoco al PSOE se le veía con muchas ganas de sacarlo adelante". En esos mismos pasillos también se ha pronunciado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. A las preguntas de los periodistas sobre qué pasos se deben de dar a continuación, la ministra de Trabajo ha afirmado que vana seguir trabajando en ello y que tienen un plan B.

Futuro incierto

Se abre a partir de ahora un futuro incierto para miles de inquilinos a los que el contrato se les acaba en pocos días o semanas. Ahora el propietario no tiene porqué acogerse a lo detallado en el decreto y podría subir notablemente el precio del alquiler. También se pueden modificar las condiciones del contrato o incluso no alargar el alquiler si considera. Esta situación, según los expertos, deja a muchas personas ante una situación de incertidumbre al no saber qué puede ocurrir con sus contratos en un futuro.