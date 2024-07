Alonso Caparrós tras la pública dedicatoria de Aitana a su pareja: "Está superenamorada, pero tengo mis dudas de que él lo esté tanto"

La carrera de Aitanasigue en ascenso. La artista catalana, que ya ha conquistado escenarios por todo el mundo, en esta ocasión llevó su 'show' al festival 'Starlite Occident', celebrado en Marbella, el pasado 22 de junio. Un concierto en el que pilló desprevenidos a los asistentes con una declaración de amor a su pareja, el cantante y compositor colombiano, Sebastián Yatra.

En una de pausas, entre canción y canción, Aitana comenzó recordando que: "El día 24 de agosto viene aquí un chico muy talentoso y muy guapo (...) se llama Sebastián Yatra". Acto seguido, procedió a reflexionar sobre los que podrían haber sido los inicios de su relación, asegurando que: "Al final en la vida, lo más bonito es conocerte con alguien como amigos, y empezar una bonita amistad y compartir, pues todo lo que yo he compartido con él, que son muchas cosas".

Aitana reconoce que: "Él siempre me ha apoyado desde el primer momento, siempre ha confiado en mí, desde aquí y desde siempre, porque se lo digo casi cada día, y quiero agradecer mucho todo lo que ha hecho por mí y todo lo que hace por mí todos los días, le quiero muchísimo", finaliza visiblemente emocionada.

"No se termina de mojar"

Se trata de una de las primeras ocasiones en las que la intérprete de 'Mon amour' se pronuncia de forma tan pública sobre su pareja, no obstante, para los colaboradores del programa Espejo Público, este gesto parece no ser suficiente. "Pero no se termina de mojar" afirma Beatriz Miranda, "es como un amor de cariño, ¿no?", agrega la presentadora Lorena García.

"Empieza a decir una amistad que se consolida... y no habla en ningún momento de que son pareja. Lo da por hecho, pero no se termina de mojar", sentencia Miranda. Miquel Valls disiente. El colaborador considera que una declaración así, antes miles de personas, es "superromántico".

En el lado opuesto, Alonso Caparrós tampoco se muestra partidario del mensaje lanzado por la cantante: "A mí me parece, con perdón, me encanta Aitana, pero me parece un rollazo". Caparrós va más allá, hasta el punto de mostrar sus dudas sobre la relación de ambos: "No dudo que ella está superenamorada, tengo mis dudas de que él lo esté tanto. Creo que esto tiene más que ver con una maniobra comercial, venden mucho juntos...".

Beatriz Miranda aprovecha para recordar la que fue una de las exparejas más icónicas de España: Chenoa y David Bisbal. "Después de tanto tiempo juntos, creo que ya toca que suban al escenario y se marquen un 'Escondidos', tipo Bisbal y Chenoa, con beso, y que sellen el amor en el escenario, a mi juicio", clarifica la colaboradora, "no se terminan de mojar, les gusta jugar a la ambigüedad a los dos" finaliza.