Polémica por los bailes hipersexualizados de Aitana en su último concierto

La nueva gira de Aitana 'Tour Alpha' empieza creando polémica. La cantante debutó el pasado domingo con un concierto en Valencia y ha sorprendido a todo su público por sus sugerentes coreografías, provocando un aluvión de críticas en redes sociales.

Algunos de los que más activamente han participado en el debate sobre la cuestión, son los padres de las niñas menores de edad que se encontraban en el concierto, argumentando que no es un espectáculo apto para todos los públicos dejándonos comentarios como estos: "Mi hija ha ido a varios conciertos de Aitana y le han encantado. Ahora tenemos entradas para este y no sé si llevarla. ¿Tan difícil era avisar del "nuevo" contenido sabiendo cuál es tu público en todos tus conciertos?". Otro de los usuarios de la red social comentaba: "Ese no es mi debate. Mi debate es que lo que hace Aitana (concretamente cuando se pone encima del bailarín acostado) no es bailar, es escenificar el coito".

Aitana, ¿para todos los públicos?

No sólo existen críticas, la cantante también recibe muestras de apoyo, lo que ha provocado que se creen dos bandos totalmente divididos: los que la critican por haber sexualizado tanto su espectáculo a pesar de saber cuál es su público y, por otra parte, los que defienden que Aitana haya evolucionado hacia una nueva etapa en su carrera musical donde se siente más empoderada y segura de sí misma, como por ejemplo la cantante Ruth Lorenzo que dice: "Aitana está creciendo como ser humano, como artista, y lo que está haciendo sobre el escenario es absolutamente maravilloso".

Aitana quiere cambios, en los últimos años ha mostrado que ya no es la niña buena que era en sus inicios, ahora desarrolla otro estilo en sus canciones y en su imagen. Por eso, hay muchos que comparan este cambio radical de personalidad con el de la misma Miley Cyrus tras su época como Hannah Montana, quien pasó de ser un icono infantil a ser la chica más rebelde del panorama musical.

¿Debería haber anunciado la cantante previamente este nuevo cambio de estilo a sus fans? La polémica está servida.